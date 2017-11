Sainz veut être l’atout de Renault pour la sixième place

Pour son quatrième Grand Prix avec Renault Sport F1 Team

Carlos Sainz vise un top 10 pour conclure la saison, au volant d’une R.S. 17 qu’il commence à dompter. L’Espagnol veut aider son équipe à sécuriser la sixième place au classement Constructeurs.

Champion Formule Renault 3.5 en 2014, Carlos Sainz avait réalisé le grand saut vers la F1 au sein de Toro Rosso avant de retrouver le giron du constructeur français en cette fin d’année 2017.

Remplaçant de Jolyon Palmer depuis les Etats-Unis, le fils du double champion du monde des rallyes vise à finir sur une bonne note à Abou Dhabi.

« Bien sûr, je veux me qualifier et terminer parmi les dix premiers, commente l’Espagnol avant l’épreuve finale du championnat. Nous avons clairement eu du positif à chaque Grand Prix jusqu’à maintenant et je veux poursuivre sur cette lancée pour finir l’année avec le sourire. »

Le classement Constructeurs comme priorité

Outre la volonté de retrouver les points après deux épreuves hors du top 10, Carlos Sainz sera au coeur de la bagarre pour la sixième place du championnat Constructeurs. Renault Sport F1 Team est en effet engagé dans une lutte avec Toro Rosso, actuellement sixième, et Haas.

Six points séparent les trois écuries avant Abou Dhabi, et Carlos Sainz compte sur une monoplace qu’il apprivoise de mieux en mieux pour aider son employeur dans cet objectif. « J’ai quitté le Brésil avec un état d’esprit positif car je commence à me sentir chez moi dans la voiture, précise le pilote ibérique.

Ça va être un combat serré au championnat pour la sixième place, mais nous sommes prêts à relever le défi. Il y a beaucoup à apprendre, mais je pense que nous avons été capables de relever le challenge de manière positive.

Cela a été formateur pour moi d’arriver chez un constructeur, et il y a eu beaucoup de choses à faire en raison de mon arrivée en cours de saison. Je suis encore sur une courbe d’apprentissage importante avec la voiture alors j’espère un autre pas en avant à Abou Dhabi. »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel