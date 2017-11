Hamilton pense toujours à faire une course de Nascar

Le fera-t-il pendant sa carrière en F1 ?

Une idée trotte toujours dans la tête de Lewis Hamilton : participer un jour à une course de Nascar.

Le pilote britannique, qui ne se voit pas continuer en sport automobile après sa carrière en F1 parce qu’il a « trop de défis différents à mener et de passions en dehors de l’automobile », admet qu’il pense toujours à ces grosses berlines à moteur V8 qui roulent aux Etats-Unis sur des ovales et quelques circuits routiers.

« Je suis toujours en Formule 1 pour le moment, mais, à un moment, à l’avenir, j’envisage de faire une course en tant qu’invité su possible. Je n’écarte en tout cas pas cette idée. »

Hamilton avait testé la Chevrolet de Tony Stewart en 2011, sur le circuit routier de Watkins Glen, alors qu’il était pilote McLaren.

Et, fin 2015, il avait passé toute une journée avec Jeff Gordon au bord de l’ovale de Homestead-Miami.

« Il y a certaines choses qu’ils font clairement mieux que nous en Formule 1. Nous pouvons apprendre d’eux. Le spectacle était grandiose, notamment pour les fans. Un peu comme en DTM, les fans peuvent approcher de très, très près les garages et les pilotes. C’était vraiment une course très cool… et j’espère en faire une un jour, » avait-il déclaré à l’époque.

« J’ai trouvé ce sport bien plus intéressant en vrai que devant la télévision. C’est un monde bien différent de la F1, les équipes sont plus petites, ça m’a rappelé mes jours en Formule 3. La technologie est aussi plus simple mais l’ambiance est réellement fantastique et les tribunes sont noires de monde. »

« Pour les fans, comme un tour ne dure que 30 secondes, ils ont toujours des voitures sous leurs yeux. Elles font un bruit de tonnerre et sont très rapides. La course peut sembler longue, 267 tours je crois, mais j’ai vraiment apprécié. J’ai essayé de comprendre la stratégie, les différences entre les voitures. »

« Ça m’a donné envie d’en piloter une, j’ai vraiment envie de faire une course de Nascar un jour. Il n’est pas certain que je commence par un ovale toutefois, plutôt un circuit routier. »

