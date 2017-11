Sacha Fenestraz, déjà dans le top dix mondial !

Pour son second week-end de course en Formule 3

Sacha Fenestraz a démontré son application et ses facultés d’adaptation sur un circuit réputé impardonnable.

Face à une concurrence extrêmement relevée, le Franco-Argentin a mené sa Vaillante-Carlin au 7e rang du Grand Prix de Macao. Une performance offrant de belles promesses en vue de la saison 2018.

Samedi, Sacha s’installait sur la sixième ligne de la grille de départ de la course qualificative. Auteur d’un bon envol, il se faisait enfermer à l’intérieur en amont du virage de l’Hôtel Lisboa, mais il jouait la prudence et parvenait à sortir sans dommage de ce premier piège.

Surpris par un concurrent à l’aspiration, le pilote de la Dallara-Volkswagen conservait son sang-froid pour répliquer deux tours plus tard avant de gérer avec brio la forte dégradation des pneus dans le final pour gagner une nouvelle position.

Le lendemain, la Vaillante-Carlin débutait donc le 64e Grand Prix de Macao depuis la douzième place. S’appuyant sur les enseignements de la veille, Sacha restait mobilisé, serein et composé afin d’exploiter pleinement la relance entre les deux premières neutralisations derrière la voiture de sécurité. Il progressait alors de trois rangs pour intégrer le top dix dès le troisième passage.

Confronté aux drapeaux jaunes longtemps agités sur la principale opportunité de dépassement du circuit, le protégé de Michel Vaillant construisait patiemment sa prochaine manœuvre avant de trouver l’ouverture à trois boucles de l’arrivée. Revenu en moins d’un tour sur le groupe de chasse, Sacha arrachait finalement la septième place dans le dernier virage !

Le bilan macanais s’avère extrêmement positif pour Sacha Fenestraz. Au volant d’une monoplace qu’il continue de découvrir, le Franco-Argentin a effectué un sans-faute tout au long des quatre jours.

Haussant progressivement le ton, il n’a jamais été mis en difficulté par des gommes caractérisées par une forte dégradation, au contraire de rivaux bien plus expérimentés.

Sa prestation hissant les couleurs Vaillante-Carlin dans le top dix mondial dès sa première expérience à Macao est assurément de bon augure pour la suite de sa carrière…

Sacha Fenestraz

« C’était un week-end solide. Grâce au travail fantastique réalisé avec l’équipe Vaillante-Carlin, la performance était au rendez-vous. L’objectif était de rester en piste à chaque séance et d’éviter les rails.

Mission accomplie ! Même si je me faisais enfermer à l’intérieur, j’ai pris d’excellents départs et le rythme était bon d’entrée de jeu. En partant douzième aujourd’hui, je visais une place dans les dix premiers.

J’en ai perdu une dans le premier tour, mais je suis remonté au septième rang pour finir deuxième rookie à l’issue d’une course débridée et souvent neutralisée. Je me réjouis de cette remontée et j’ai déjà hâte de revenir l’an prochain pour jouer la victoire ! »

source: Zone Rouge