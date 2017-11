Renault F1 veut tout faire pour battre Toro Rosso et Haas

Lors de la dernière course à Abu Dhabi

Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault Sport Racing, n’a pas abandonné l’idée de finir à la 6e place du championnat constructeurs.

Pour cela l’équipe Renault F1 devra battre sur le fil, lors de la dernière course, Haas F1 et Toro Rosso. Elle a 2 points d’avance sur l’équipe américaine mais 4 de retard sur l’italienne.

« Nous allons à Abu Dhabi avec l’objectif de finir en beauté cette saison en dents de scie, » confie le Français.

« Cette course est presque un championnat en soi. Nous sommes plongés dans une intense bataille où tout reste à faire face à Toro Rosso et Haas. N’importe laquelle de ces équipes pourrait terminer entre la sixième et la huitième place, d’où notre extrême implication durant notre préparation.

Nous devrons avoir une approche offensive, puisqu’il nous faut cinq points de plus que Toro Rosso pour obtenir la sixième position, tout en restant prudent, car nous n’en avons que deux d’avance sur Haas. »

« Nous pouvons être optimistes quant à nos chances. Abu Dhabi marquera la quatrième collaboration de Nico et de Carlos. Nous avons déjà eu deux doubles entrées en Q3. Ils travaillent bien ensemble et ils se poussent mutuellement dans la bonne direction.

Cela nous permet de cibler précisément où progresser et accélérer l’introduction d’éléments contribuant à notre performance. Quel que soit le résultat du week-end, nous avons d’ores et déjà conquis la confiance d’un bon duo de pilotes pour la saison prochaine. »

source: http://nextgen-auto.com