Le panache jusqu’au bout pour Signatech Alpine Matmut !

Alpine termine troisième du Trophée Endurance LMP2 du Championnat du Monde FIA WEC

Parti pour la troisième année consécutive depuis la pole position à Bahreïn,

Album photos Flagworld

L’équipage Signatech Alpine Matmut n°36 termine quatrième à l’issue des six heures de course. Confronté à une forte dégradation de ses pneumatiques en début de course, le trio Lapierre / Negrão / Menezes a tenté un coup de poker sur les pneus.

Toujours en lice pour le titre mondial, Signatech Alpine Matmut se rendait à Bahreïn en ne visant rien d’autre que la victoire. Quatrième des deux séances d’essais libres organisées jeudi, l’équipe montait en rythme le lendemain lors des qualifications.

André Negrão et Gustavo Menezes réalisaient une superbe performance pour établir une moyenne de 1’47’’227, synonyme de pole position de la catégorie LMP2 avec près de 4/10e d’avance sur les deux équipages les devançant au classement général.

Malgré le point marqué avec la pole, la donne restait la même pour le trio de l’Alpine A470 n°36, dans l’obligation de s’imposer pour préserver sa couronne ! Au départ, Nicolas Lapierre conservait les commandes devant Oliver Jarvis (n°38) et Bruno Senna (n°31), dont le duel lors de la première relance profitait à Vitaly Petrov (n°25).

Confronté au trafic et à une usure prématurée de ses gommes dures, Nico n’insistait pas quand le Russe se faisait pressant. L’équipe décalait sa stratégie en conséquence, chaussant deux pneus mediums à gauche lors de son premier arrêt.

En reprenant la piste au septième rang, le Français adoptait un rythme visant à gérer ses consommables afin de tripler son relais au moment où la nuit tombait sur le circuit de Sakhir.

À la fin de la deuxième heure, André Negrão relayait Nicolas Lapierre. Le Brésilien passait à l’offensive pour remonter au sein du peloton durant ses deux relais avant de transmettre le témoin à Gustavo Menezes, lui aussi à l’attaque lors de son double relais.

À 1h20 de l’arrivée, Nicolas Lapierre revenait au volant pour aller jusqu’au bout. Les différentes stratégies s’alignaient et l’Alpine A470 n°36 restait en quatrième position malgré les efforts déployés par le Français.

Grâce aux points marqués, Signatech Alpine Matmut scelle sa troisième place au classement général du championnat LMP2. Si les Bleus doivent céder la couronne brillamment conquise en 2016, toute l’équipe Signatech Alpine Matmut est fière de la saison accomplie.

Ils ont dit

Bernard Ollivier, Directeur général-adjoint d’Alpine:

« Nous ne pouvons être que déçus, pas tant pour le titre qui sous-entendait beaucoup d’événements indépendants de notre volonté, mais de cette quatrième place finalement logique. Nous avons voulu maximiser nos chances de succès avec un composé ayant montré

une efficacité redoutable à Austin.

Nous nous sommes trompés, et cela nous a coûté très cher. Je tiens tout de même à souligner les excellents relais de nos pilotes, et notamment la remontée d’André. Malgré ce résultat frustrant, tout le monde a donné son maximum et l’équipe est restée parfaitement soudée.

Cela nous a permis d’enchaîner les podiums, même si nous visions toujours plus. Nos deux rivaux ont été très réguliers. Ils méritaient de nous devancer sur cette course et sur la saison. Cette année, le niveau des équipes, des ingénieurs et des pilotes est encore monté d’un cran en LMP2. »

Philippe Sinault, Team principal Signatech Alpine Matmut

Malgré le panache de notre troisième pole position consécutive sur ce circuit, notre mission restait compliquée. L’objectif était de gagner cette course et nous assumons pleinement le risque pris au départ.

Les conditions météorologiques nous laissaient penser que les pneus durs étaient le bon choix. Nous avons hélas constaté une dégradation anormale dès le deuxième relais.

Nous avons voulu endiguer le phénomène en passant en mediums sur le côté gauche, tout en anticipant le plus court des neuf relais prévus. Cela n’a pas suffi puisque nous avons perdu trente-trois secondes en onze tours.

Nous n’avons pas pu nous battre comme nous l’aurions souhaité, même si notre déficit s’est réduit de vingt-trois secondes dans la seconde partie de course. Cela ne doit toutefois pas venir assombrir une belle année.

Nous nous sommes montrés réguliers et nous avons su redresser la barre après un début de saison difficile pour finir troisièmes. Nous jouons la victoire depuis septembre, mais nous avons été trop agressifs aujourd’hui. Félicitations aux champions ! »

Signatech Alpine Matmut n°36

Nicolas Lapierre

« C’était une course difficile, à l’issue décevante. Nous avons fait un mauvais choix au départ et nous en avons payé le prix fort. Nous avons réussi à contenir nos adversaires pendant quarante minutes, mais le mal était déjà fait quand nous avons tenté de corriger le tir.

Notre pari de contrebalancer avec deux mediums n’a pas marché comme nous le souhaitions et notre troisième relais nous a coûté la minute que nous n’avons jamais pu reprendre. Félicitations à Rebellion pour son titre amplement mérité. » Gustavo Menezes

« Nous avons tout donné, même si nous savions que nos chances étaient minces. Nico a fait du bon travail sur son premier relais pour rester aux avant-postes, mais il était difficile de se situer en raison de notre stratégie décalée. André s’est montré performant et je n’avais plus qu’à tenter de réduire l’écart. À l’image de cette année, j’ai donné tout ce que j’avais et je me réjouis de progresser grâce à l’expérience accumulée. Nous pouvons être fiers de notre travail, qui se traduit par cinq podiums, dont une victoire. »

André Negrão

« Nous avons fait du travail fantastique avec la pole hier. Aujourd’hui, nous avons opté pour les mauvais pneus au mauvais moment. Cela nous a certainement coûté la victoire, mais je suis plutôt content de mon relais. J’ai tout fait pour minimiser la dégradation. Même si cela n’a pas suffi, je n’oublie pas nos cinq podiums consécutifs, nos pole positions et nos succès. Finir troisième du championnat est honorable. La saison est maintenant terminée et j’espère prolonger l’aventure avec les Bleus ! »

Classements

6 Heures de Bahreïn – LMP2

1. Vaillante Rebellion n°31 186 tours

2. Jackie Chan DC Racing n°38 +10 »696

3. Vaillante Rebellion n°13 + 1 tour

4. Signatech Alpine Matmut n°36 + 1 tour

5. CEFC Manor TRS Racing n°25 + 1 tour

6. CEFC Manor TRS Racing n°24 + 1 tour

7. G-Drive Racing n°26 + 2 tours

8. Jackie Chan DC Racing n°37 + 3 tours

9. TDS Racing n°28 + 4 tours

Trophée FIA Endurance LMP2 “Équipes”

1. Vaillante Rebellion n°31 – 186 points

2. Jackie Chan DC Racing n°38 – 175 points

3. Signatech Alpine Matmut n°36 – 151 points

4. Vaillante Rebellion n°13 – 85 points

5. CEFC Manor TRS Racing n°24 – 83 points

6. G-Drive Racing n°26 – 82 points

7. Jackie Chan DC Racing n°37 – 78 points

8. TDS Racing n°28 – 55 points

9. CEFC Manor TRS Racing n°25 – 46 points

sites web:

alpinecars.com

media.renault.com

source: Alpine ( photos (photos – Paul Foster , Flagworld)