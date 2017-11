Sacha Fenestraz à la hauteur du défi de Macao

Consacrées aux essais libres et aux qualifications

Les deux premières journées du Grand Prix de Macao ont permis à Sacha Fenestraz de prendre la mesure du célèbre tracé chinois.

Au volant de sa Formule 3 de l’équipe Vaillante-Carlin, Sacha n’a cessé d’apprendre avant de se hisser en 11e position sur la grille de départ de la course qualificative.

Après une préparation express, débutée au lendemain de son sacre en Eurocup Formule Renault, Sacha Fenestraz découvrait avec enthousiasme le circuit de Guia.

Jeudi matin, il se montrait studieux lors de la première séance d’essais libres, afin d’emmagasiner un maximum d’expérience sur ce circuit sans équivalent.

En début d’après-midi le pilote Vaillante-Carlin confirmait sa pointe de vitesse et sa fiabilité lors de la première qualification.

Malgré une session interrompue par trois drapeaux rouges, Sacha conservait son sang-froid et sa concentration. En 2’13’’818, il réalisait le 8e chrono et s’illustrait comme le rookie le plus rapide.

Vendredi, Sacha conservait la même approche studieuse. Sans commettre la moindre erreur, il alignait les tours en essais libres 2, afin de continuer à apprendre le circuit et le fonctionnement du package formé par la Dallara-Volkswagen équipée de pneus Yokohama.

Décisive pour l’attribution de la pole position, la seconde qualification tenait toutes ses promesses, avec un suspense entretenu par les multiples sorties de piste. À trois minutes du drapeau à damiers, Sacha arrachait la onzième place, avec un tour en 2’11’’880. Puis la séance était une nouvelle fois interrompue au drapeau rouge, entérinant le classement.

À l’issue de ces deux journées, Sacha Fenestraz peut afficher plusieurs motifs de satisfaction. Auteur d’un sans-faute entre les rails du circuit, il a su maximiser le temps passé en piste et hausser graduellement son niveau de jeu.

Dans le sillage de pilotes bien plus expérimentés en F3, cette onzième place lui permettra donc de prendre le départ de la course qualificative en sixième ligne, avec l’espoir de faire briller les couleurs Vaillante-Carlin !

Disputée sur dix tours ce samedi à 10h20 (GMT+8), la première course servira à établir la grille de départ du Grand Prix de Macau. Dimanche à 15h30, les vingt-deux monoplaces se lanceront à l’assaut de la course principale, qui désignera le vainqueur de la Coupe du Monde FIA de Formule 3.

Sacha Fenestraz

« Macao est un circuit incroyablement difficile, bien plus que je ne l’avais imaginé. Cela n’a rien à voir avec Monaco ou Pau ! Chaque tour compte dans le processus d’apprentissage de la voiture, des pneumatiques et du tracé.

Le but était donc de trouver les limites tout en restant en piste. Aujourd’hui, les drapeaux rouges étaient si fréquents qu’il était difficile d’aligner des tours en Q2.

J’ai tout donné lors de ma dernière tentative, pour laquelle nous avions monté des pneus neufs à gauche. J’ai fait de mon mieux et je suis satisfait de cette 11e place.

Demain, mon objectif sera à nouveau de rester sur la piste et de profiter de l’aspiration dans les sections les plus rapides pour remonter dans le top 10. »

