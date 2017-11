Michelin , Le Mans et  L’Endurance

L’histoire continue

C’est une longue histoire, un parcours commun et fructueux qui se poursuit aujourd’hui, avec la signature d’un nouveau contrat de partenariat.

Pour au moins trois saisons (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) entre l’Automobile Club de l’Ouest et les 24 Heures du Mans, le FIA WEC (Championnat du Monde d’Endurance de la FIA) et Michelin.

L’aventure a commencé en 1923, lors de la première édition des 24 Heures du Mans, quand une voiture Chenard & Walcker s’imposait au général, équipée de pneus et de jantes démontables Michelin.

Depuis, les succès de Michelin dans la Sarthe se sont multipliés, le pneumaticien français décrochant cette année aux 24 Heures du Mans sa 20e victoire consécutive. Un palmarès inégalé.

En 2012, année de la création du FIA WEC, Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, Michelin est également de la partie. Dès le départ.

Le lien qui unit l’ACO à Michelin s’appuie sur un socle de valeurs communes que prône l’endurance : la compétition sportive, l’aventure humaine, le travail en équipe, la constance, la longévité, le dépassement de soi, la stratégie, l’économie mais aussi et surtout la recherche, l’innovation, le transfert de technologies entre la compétition et la série, la route de tout un chacun.

Que ce soit au passé, présent, ou futur, ces notions ont, sont ou seront déclinées ensemble par l’ACO et Michelin. Pour la compétition automobile mais aussi pour le progrès de l’automobile.

Photo Marius Hecker : de gauche à droite : Gérard Neveu, Directeur Général Le Mans Endurance Management (FIA WEC et ELMS), Pascal Couasnon, Directeur de Michelin Motorsport et Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest :

« Le partenariat qui nous unit à Michelin est particulièrement précieux, puisqu’il repose sur une vision commune du sport automobile. Les pneumatiques sont un paramètre essentiel de la compétition, de la stratégie et de la sécurité pour nos concurrents.

Grâce à la variété des catégories de notre discipline, qui comporte aussi bien des prototypes que des GTE, la richesse des informations fournies par la compétition est un atout pour le manufacturier français.

Pour l’ACO, Michelin est un véritable partenaire technique et nous nous réjouissons de répondre à leurs exigences professionnelles. »

Gérard Neveu, Directeur Général Le Mans Endurance Management (FIA WEC et ELMS) :

« Michelin est de longue date un partenaire fidèle du WEC et a grandement contribué au succès de notre compétition. Michelin n’est pas seulement un fournisseur technique qui offre à nos concurrents – aussi bien en prototypes qu’en GTE – la régularité et la performance recherchée par tous dans leur quête de victoires ; c’est aussi un acteur majeur de notre paddock et cela de bien d’autres manières différentes.

Il serait difficile d’imaginer le WEC sans Michelin, et nous sommes donc très heureux que la poursuite de notre partenariat nous permette d’aller ensemble de l’avant pour cette nouvelle période très prometteuse pour le WEC. »

Pascal Couasnon, Directeur de Michelin Motorsport :

« Michelin est ravi de poursuivre son engagement au plus haut niveau de l’Endurance mondiale aux côtés de l’Automobile Club de l’Ouest et de l’organisation du Championnat du Monde d’Endurance – FIA WEC. Les 24 Heures du Mans demeurent l’épreuve sur circuit la plus exigeante du monde et le FIA WEC est actuellement dans une phase de transformation que nous souhaitons accompagner.

Nous croyons à la pertinence de l’Endurance comme vecteur d’innovation. Comme partenaire technique, Michelin continuera de contribuer au spectacle avec ses pneumatiques ainsi que de transférer les technologies vers la série, au profit de tous les automobilistes. »

source: Automobile Club de l’Ouest