Paddy Lowe : « Un nouveau contexte » avec Williams

Lowe a rejoint Williams après ses années victorieuses avec Mercedes AMG F1

Paddy Lowe, directeur technique de Williams Martini Racing revient sur le défi qu’a constitué son retour à Grove en 2017 et sur les perspectives dès 2018.

De retour à Grove au sein de Williams, après un premier passage réussi entre la fin des années 80 et le début des années 90 avec l’épopée du V10 Renault, Paddy Lowe a retrouvé une structure qui ne joue plus les premiers rôles en F1.

Une adaptation nécessaire pour le Britannique après ses dernières campagnes réussies avec Mercedes.

« Ca a été une bonne année, avec des challenges intéressants, a avoué Paddy Lowe au Brésil. Se familiariser avec l’écurie et son environnement, affronter certaines difficultés propres aux équipes de milieu de classement en comparaison des équipes de pointe, c’est une nouvelle expérience. »

Paddy Lowe reconnaît que Williams Martini Racing possède de vraies qualités mais que des progrès doivent encore être fait pour atteindre l’objectif de renouer avec le haut de la grille. « Williams est une bonne équipe, qui réalise souvent des standards en matière d’arrêts aux stands.

Cette façon d’opérer donne un bon exemple sur la performance de l’équipe. Nous avons par contre besoin d’une voiture plus rapide. Nous avons l’ambition d’avancer et de retrouver la victoire. C’est pourquoi nous sommes ici.

Durant ma carrière, j’ai été dans des équipes où l’on pouvait gagner à tout moment, ce n’est pas évident et cela créé de la pression, et c’est un nouveau contexte pour moi. Et c’est intéressant à comprendre. »

Le défi du Halo

Paddy Lowe et ses équipes techniques travaillent depuis plusieurs semaines sur la voiture 2018, qui comprendra notamment l’intégration du système Halo. « C’est projet d’importance, qui aura un impact plus structurel qu’aérodynamique, précise l’ancien pensionnaire de Mercedes.

Etablir les directions où aller, trouver les bons choix sur la voiture de l’année prochaine, c’est un projet excitant à mener pour les prochains mois, et nous allons voir ce que nous pouvons faire en apprenant de cette année. »

