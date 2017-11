Kubica de retour en F1 ? Une ‘plaisanterie’ pour Montoya

Villeneuve est aussi sceptique

Robert Kubica est en pole position pour remplacer Felipe Massa l’an prochain chez Williams.

L’ancien pilote Renault sera testé lors des essais privés d’Abu Dhabi en fin de saison.

La presse brésilienne a précisé que Robert Kubica avait un autre atout important dans sa manche : grâce à l’aide de Nico Rosberg, son manager, il aurait obtenu le soutien financier d’un sponsor, à hauteur de 8 millions d’euros.

Les interrogations quant à l’état de santé de Robert Kubica sont partagées par plus d’un observateur des paddocks de F1. Deux anciens pilotes, et non des moindres, sont assez circonspects quant au potentiel du Polonais.

Pour Jacques Villeneuve, le consultant de Canal +, des problèmes de sécurité pourraient même se poser rapidement.

« Je ne parle pas que du test où il devra sortir d’une voiture à l’arrêt – une voiture qui aura un halo – ce qui est déjà très difficile. Que dire d’un départ où il devra soudainement éviter un objet ?

Peut-on faire cela avec une main ? J’en doute. De ma propre expérience… je peux le dire : vous ne le pouvez pas. »

« La FIA doit y penser avec attention : comment peut-on être à 100 % certain que Robert soit capable d’éviter des accidents ? Robert Kubica lui-même devrait aussi y penser avec attention. »

« Ce n’est pas qu’une affaire de temps au tour. Il a aussi une responsabilité envers ses collègues. C’est aussi vrai pour Williams. S’il y a un accident sérieux, leur responsabilité sera grande. »

Juan Pablo Montoya, le pilote colombien, est lui beaucoup plus direct que le Canadien.

« Honnêtement, c’est une plaisanterie. Je suis sûr que Robert Kubica n’est plus à 100 % capable de pousser une F1 à sa limite. »

Au briefing des pilotes à Abu Dhabi, vendredi prochain, les pilotes pourraient soulever ce problème de sécurité devant la FIA et Charlie Whiting.

source: http://nextgen-auto.com