GP3R 2018 : dates dévoilées et billets en vente

Les dates de la 49e édition du Grand Prix de Trois-Rivières sont confirmées

Alors que les célébrations du cinquantenaire du Grand Prix de Trois-Rivières se poursuivront les 4, 5, 10, 11 et 12 août prochain, pour deux week-ends chargés d’action.

Les billets sont déjà en vente pour l’édition 2018 du GP3R, qui verra le Championnat du monde FIA de rallycross et la NASCAR Pinty’s revenir comme séries phares de chacun des week-ends.

La programmation des deux fins de semaine s’annonce déjà bien remplie, alors que le rallycross national du Challenge Extrême Élite, la Formula Drift Canada, l’AMA Supermoto Cogeco et les Superquads Elka seront de retour les 4 et 5 août, suivis du Challenge Porsche Ultra 94 GT3 Cup Canada, du CTCC, de la Coupe Nissan Micra et du Formula Tour 1600 du 10 au 12 août.

« L’édition 2017 nous a démontré que nous avions établi une base solide à notre programmation.Nous voulons consolider ces acquis qui sont appréciés par nos passionnés. Évidemment, nous travaillons encore sur quelques possibles ajouts-surprises », indique Dominic Fugère, directeur général du GP3R.

Signées par Acolyte Communication, les couleurs de l’édition 2018 du GP3R reprennent également le signe de la continuité du demi-siècle. Les couleurs et formes qui rappellent les 50 ans d’histoire du GP3R cohabitent avec les vedettes du sport motorisé d’aujourd’hui.

« Le Grand Prix de Trois-Rivières fait partie intégrante du patrimoine de notre région, mentionne Emmanuelle Clément, chargée de comptes chez Acolyte. C’est un pilier de l’événementiel ! Nous avons voulu profiter du 50e anniversaire de l’événement pour rendre hommage aux bâtisseurs de cette histoire, et surtout aux amateurs.

Imaginée pour vivre trois ans en différentes déclinaisons, la nouvelle identité visuelle abonde en ce sens : un design inspiré des premières éditions du Grand Prix jumelé à la nouvelle réalité des sports extrêmes. n équilibre entre passé et modernité, gage d’un futur plus prometteur que jamais. »

Les différents outils promotionnels verront ainsi Johan Kristoffersson, vainqueur du GP3R en 2017 et champion du monde de rallycross FIA, être pourchassé par un autre champion, Mattias Ekström. On reconnaît également le champion 2017 en série NASCAR Pinty’s, Alex Labbé, et sa voiture CanAm/Kappa n°32. Labbé, qui est pressenti pour courir en série NASCAR Xfinity l’an prochain, démontre que le GP3R met non seulement en vedette les meilleurs pilotes de leur discipline, mais que l’événement sert toujours de tremplin aux les pilotes de la relève, comme il le fait depuis le début.

Le Shawiniganais Tommy Lemieux, pilote en AMA Supermoto, fait aussi partie des têtes d’affiche. Blessé lors de la dernière édition du GP3R, il entend bien faire un retour en force en 2018, alors qu’il courra avec l’équipe américaine RSR avec qui il a terminé la saison. C’est d’ailleurs une photo de son passage à Sturgis, au Dakota du Sud, qui apparaît sur l’image de la 49e édition du GP3R.

« Après avoir dû rater l’édition 2017, j’ai hâte de revenir en piste au GP3R. De plus, ma nouvelle association avec l’équipe RSR me motive encore plus, sans compter que j’aurai la chance de courir chez nous, devant tous mes proches », partage le pilote. Baisse de prix pour le rallycross

Les billets de la 49e édition du GP3R sont en vente au GP3R.com ou à la billetterie de la salle J.-AntonioThompson au 1-866-416-9797. Les prix des billets d’admission générale ont été harmonisés à 66$, plus taxes et frais de service, ce qui représente une économie de 13$ par personne pour le rallycross.

Les billets d’estrades réservées demeurent à 119$ pour le week-end Rallycross (gradin Stade), et 129$ pour le week-end NASCAR (gradins Stade, Villeneuve et Germain). En achetant leurs billets avant le 31 décembre 2017, durant la promotion Achetez tôt, les amateurs recevront gratuitement un laissez-passer de gradin réservé exclusif pour le spectacle pyromusical La Magie des Feux GP3R, qui aura lieu le 11 août 2018.

De plus, ces clients hâtifs seront admissibles au tirage d’un surclassement de billets. Les clients ayant acheté une paire de billets d’admission générale pourraient voir leurs places se transformer en paire de billets pour le Monster Party Deck ou le Club Garage. Les détenteurs de billets de gradins réservés pourraient remporter une paire de billets de Loge Privilège.

source: : Fannie Brouillette Directrice – Ventes et marketing – GP3R