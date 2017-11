Rosberg-Hamilton : De la ‘haine’ farouche à l’amitié ressuscitée ?

Il reste encore du chemin

La vieille amitié entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton n’a pas résisté à leur rivalité chez Mercedes entre 2014 et 2016.

L’animosité était évidente entre les deux hommes, et il semble que nous étions même en-dessous de la réalité selon Niki Lauda.

« Hamilton et Bottas ne sont pas amis. Mais il n’y a pas de haine, comme c’était le cas entre Lewis et Nico. C’était mauvais pour l’équipe mais pas pour eux, parce que cela les poussait à aller plus vite. »

Les tensions sont moins vives depuis que Nico Rosberg a pris sa retraite. L’Allemand est prêt à se réconcilier avec celui qu’il côtoyait dès le karting…

« Nous étions très bons amis par le passé, et ça pourrait être de nouveau le cas dans le futur. Nous ne sommes plus rivaux, je suis complètement en dehors de la F1, donc je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas bien nous entendre après un certain temps. »

« Lewis vit comme il vit et j’ai beaucoup de respect pour lui, c’est une qualité formidable. Beaucoup de gens n’aiment pas ce qu’il fait, sa manière d’être, mais ce ne sont que des opinions.

Je pense que c’est sympathique de le voir vivre sa vie comme il l’entend » poursuit l’Allemand, décidé à faire un pas en direction du Britannique.

Nico Rosberg et Lewis Hamilton sont voisins à Monaco, mais il reste encore du chemin avant qu’ils prennent l’apéritif sur le Rocher…

Le champion 2016 confirme qu’il n’a toujours pas eu au téléphone son ancien coéquipier.

« Nous n’en sommes pas encore là. »

source: http://nextgen-auto.com