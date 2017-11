Renault Sport Racing dévoile le calendrier 2018

Du Clio R3T Trophy France

Déjà confirmé par Renault Sport Racing pour 2018, le Clio R3T Trophy France s’appuiera sur son expérience pour sa quatrième édition.

Son calendrier s’articulera à nouveau autour de six épreuves phares du Championnat de France des Rallyes FFSA. En outre, le règlement sera stable, tout comme les primes, qui seront mieux réparties.

Apparue à l’automne 2014, la Renault Clio R3T s’est rapidement fait une place dans le milieu des rallyes grâce à ses redoutables qualités et tout particulièrement sa fiabilité exceptionnelle et enviée au sein des trophées de promotion.

À l’heure de conclure au prochain Rallye du Var la troisième saison du trophée organisé par Renault Sport Racing, le voile se lève sur 2018. La stabilité réglementaire sera une fois de plus de mise, en raison du succès rencontré par la formule proposée aux équipages en 2017.

En parallèle, un niveau inégalé d’équité technique et sportive sera maintenu pour que les concurrents puissent s’affronter à armes égales sur six des plus belles manches du Championnat de France des Rallyes 2018 FFSA.

Le montant total des primes par rallyes sera reconduit, tout en primant les douze premiers du classement général ainsi que les meilleurs Juniors (pilotes nés en 1990 et après), Féminines et Gentlemen – nouveauté pour 2018.

Tous bénéficieront aussi de deux pneumatiques Michelin et d’un fût de 53 litres d’essence ETS Extramax offerts à chaque rendez-vous.

Au terme d’une campagne les menant sur les mêmes épreuves que cette année – à l’exception du Rallye Lyon-Charbonnière se substituant au Rallye Antibes Côte d’Azur – le lauréat du Clio R3T Trophy France 2018 remportera une Clio R.S..

Calendrier

16-18 mars : Rallye Le Touquet Pas-de-Calais

20-22 avril : Rallye Lyon-Charbonnière

6-8 juillet : Rallye Aveyron Rouergue Occitanie

7-9 septembre : Rallye Mont-Blanc Morzine

28-30 septembre : Rallye Cœur de France

23-25 novembre : Rallye du Var

surce: Clio R3Y Trophy France