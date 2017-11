Les plus grands pilotes de F1 du moment

Bon nombre de coureurs s’affrontent chaque année

La course automobile est un sport que vous retrouverez très souvent sur tous les meilleurs sites de paris sportifs en ligne.

Très pratiqué par les hommes en général, la course automobile, plus spécialement la formule 1 est un sport très viril, qui fait intervenir à la fois la force physique, la force mentale et une grande dose d’agilité et de courage.

Bon nombre de coureurs s’affrontent chaque année lors des compétions telles que le Grand prix de Monaco, du Canada, bref toutes les grandes puissances du monde ont l’habitude d’organiser des compétitions automobiles.

Certains pilotes se sont distingués des autres par le nombre de victoires qu’ils ont amassés au cours de leurs carrières et aussi par la réputation qui les précède. Cet article est donc spécialement conçu pour vous informer sur les noms des meilleurs pilotes de formule 1 du moment, c’est-à-dire à l’issu du Grand Prix du Brésil 2017. Il s’agit de :

Lewis HAMILTON

Quatrième lors de ce Grand Prix du Brésil 2017, Lewis HAMILTON est un pilote hors pair qui a à maintes reprises remporté le Chamiponnat du Monde de Formule 1 avec l’écurie Mercedes. De nationalité britannique, ce pilote a participé au cours de sa carrière à exactement 201 Grands Prix et sur ce nombre, il en a remporté 62. Il est sans conteste le Champion du monde des pilotes de Formule 1 encore en activité, et le deuxième meilleur pilote automobile de l’histoire après Michaël SCHUMACHER, le pilote allemand (à la retraite) qui a remporté 91 trophées du Grand Prix pour 308 participations.

Sébastian VETTEL

Ce pilote allemand occupe la deuxième place du classement des meilleurs pilotes de Formule 1 du moment. Sur les 197 compétions de Grand Prix qu’il a déjà disputé, Sébastian en a remporté 45. Ce chiffre ne le positionne pas encore devant Alain PROST, connu comme étant le troisième meilleur pilote automobile de tous les temps, avec 51 victoires à son compte, pour 191 participations aux Grands Prix. Mais Sébastian peut encore espérer lui ravir sa place, étant donné qu’Alain a déjà pris sa retraite.

Fernando ALONSO

L’Espagne est à l’honneur dans ce classement grâce à Fernando. Le pilote de l’écurie McLaren-Honda a déjà participé à 274 Grand Prix, il a 32 victoires à son actif. Ce nombre est suffisant pour faire de lui le troisième meilleur pilote encore en activité suivi de Kimi RAIKKONEN et de Jenson BUTTON, avec respectivement 20 et 15 victoires chacun.