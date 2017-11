Vettel : La victoire au Brésil aide à digérer la perte du titre

Ne pas finir sur une défaite au championnat est une bonne chose

Sebastian Vettel a reconnu que sa victoire au Brésil ce dimanche l’a aidé à penser à autre chose, après avoir perdu le titre mondial 2017 face à Lewis Hamilton.

C’est la première fois que l’Allemand pouvait vraiment viser le titre avec Ferrari et il admet que le fait qu’il y ait encore des courses à disputer l’a aidé à digérer la défaite au championnat pilotes.

« Je pense que c’est une bonne chose qu’il nous restait des courses à faire parce que cela nous aide à surmonter la déception. Aborder la pause sur une défaite brutale pour le titre aurait pu distraire. C’est dur à dire, c’est la première fois que je vis une défaite alors que j’avais une chance pour le titre, » explique Vettel, qui avait, en effet remporté à chaque fois les titres chez Red Bull face à Ferrari ou son équipier.

« Je ne vais pas dire que je suis chanceux qu’il restait deux courses à faire et que j’en ai déjà remporté une. Mais ça aide d’avoir autre chose à faire que de ruminer chez soi, pour être honnête. »

Cette 5e victoire de l’année a redonné le sourire à Vettel, qui ajoute :

« Au global, je pense que notre année reste très positive. Personne n’attendait Ferrari aussi forte dès cette année après 2016, qui a été difficile. Nous avons fait un énorme pas en avant et nous avons été compétitifs du début à la fin de la saison. »

« A deux courses de la fin, nous pouvons toujours nous battre pour la victoire. Nous l’avons fait dimanche et même placé deux voitures sur le podium. Alors c’est beaucoup de choses positives. »

La perte du titre est-elle digérée alors ?

« Bien sûr que ça craint de perdre ! Je ne peux pas dire le contraire. Mais il faut être juste aussi. Nous n’étions pas compétitifs l’an dernier, nous n’avons pas été bons pour développer la voiture. Et cette année, il y a eu des progrès absolument énormes. Alors, on peut penser à la chance manquée, mais il faut aussi saluer toutes les personnes qui ont travaillé si dur pour renverser de manière incroyable la tendance. »

« Je crois que nous pouvons tous sentir, au sein de Ferrari, que nous devenons de plus en plus forts. J’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée lors des prochaines saisons, pas seulement cet hiver, pas seulement en 2018, mais pour l’avenir. Parce que le but c’est que Ferrari revienne devant pour le long terme, clairement, et domine. C’est ce que nous voulons faire. »

source: http://nextgen-auto.com