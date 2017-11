La victoire sinon rien pour Signatech Alpine Matmut à Bahreïn !

La neuvième étape du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC se disputera ce samedi sur le circuit de Sakhir (Bahreïn)

Sur l’une ou l’autre marche du podium lors des cinq dernières courses, l’équipage Signatech Alpine Matmut n°36 reste en lice pour le titre mondial.

Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes et André Negrão ne viseront rien d’autre que la victoire pour la finale !

Entamé en avril à Silverstone, le Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC trouvera son dénouement ce samedi, sur le circuit de Sakhir. Cette neuvième manche au pays des mille et une nuits clôturera une saison longue de 72 heures de course !

La plupart des titres ayant été décernés il y a deux semaines à Shanghai, l’intérêt de cette dernière manche se reportera sur la catégorie LMP2, qui n’a pas encore trouvé ses champions.

Au classement général, c’est désormais la Vaillante-Rebellion n°31 qui mène, avec 161 points contre 157 pour la Jackie Chan DC Racing n°38 et 138 pour la Signatech Alpine Matmut n°36. Seuls ces trois équipages peuvent encore prétendre à la couronne décrochée par Alpine en 2016.

Les 23 points de retard comptés par les Bleus n’imposent pas de savants calculs. Avant toute chose, Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes et André Negrão doivent absolument s’imposer au volant de l’Alpine A470 n°36. Dans le même temps, il ne faut pas que la n°31 et la n°38 marquent respectivement plus de deux et six points.

La situation n’est donc pas en faveur de Signatech Alpine Matmut, mais l’histoire récente a prouvé que rien n’est jamais joué avant l’arrivée. Et c’est d’ailleurs ce qui rend ce sport aussi passionnant ! Les troupes de Philippe Sinault donneront leur maximum pour imprimer le rythme et pousser les autres équipages dans leurs derniers retranchements.

Les concurrents du FIA WEC prendront la piste jeudi, avec deux séances d’essais libres dont une en nocturne. Les qualifications se dérouleront vendredi une fois la nuit tombée, après une troisième séance d’entrainements. Le départ des 6 Heures de Bahreïn sera donné dimanche à 16h00 heure locale (GMT+3), soit 14h00 heure française. Rapidement le soleil déclinera pour plonger le circuit dans la magie de la nuit.

Ils ont dit

Bernard Ollivier, Directeur général-adjoint d’Alpine

« Pour cette dernière course de la saison, l’objectif est simple : il faut gagner ! C’est non seulement indispensable pour avoir une chance de conserver notre titre, mais aussi très important pour terminer 2017 sur une note positive.

Cette saison, nous avons vu que le niveau de la compétition s’est élevé de plusieurs crans avec l’arrivée de nouvelles voitures, de nouvelles équipes et de nombreux pilotes de renom, certains issus de la F1.

Nous avons tenu notre rang en associant performance et régularité, mais nous nous présentons à Bahreïn dans le rôle de challengers. Pour ces six dernières heures de course, nous allons demander à nos trois pilotes, aux mécaniciens et aux ingénieurs de tout donner pour finir cette saison avec panache. »

Philippe Sinault, Team principal Signatech Alpine Matmut

« Au soir des 24 Heures du Mans, j’avais fixé l’objectif de rester dans la course au titre jusqu’au dénouement de la saison. J’étais convaincu que nous pouvions y parvenir et nous arrivons à Bahreïn en conservant nos chances, même si elles sont fines.

Pour remporter le titre, nous devrons gagner tout en comptant sur un double revers de nos adversaires. Toutes les cartes ne sont donc pas entre nos mains, mais nous devrons donner notre maximum pour n’avoir aucun regret quand le drapeau à damiers s’abaissera.

L’équipe et les pilotes sont extrêmement motivés pour cela. Nous connaissons bien les difficultés du circuit de Sakhir. Le sable du désert environnant rend la piste très glissante en début de week-end et nous devons également être particulièrement attentifs à la filtration de l’air du moteur. En plus du revêtement et de la chaleur, ce même sable en fait également un tracé très exigeant pour les pneumatiques. »

Programme (GMT+3)

JEUDI 16 NOVEMBRE

15h00 : essais libres 1 (90’)

19h30 : essais libres 2 (90’)

VENDREDI 17 NOVEMBRE

11h20 : essais libres 3 (60’)

17h30 : qualifications LMP1 / LMP2 (20’)

SAMEDI 18 NOVEMBRE

16h00 : 6 Heures de Bahreïn

Websites :

alpinecars.com

media.renault.com

source: Alpine