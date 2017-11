Hyundai veut relever la tête en Australie

Si Hyundai Motorsport n’a pas réussi à décrocher les titres Pilotes et Constructeurs Le constructeur asiatique compte bien marquer les esprits au Rallye d’Australie qui conclura la saison 2017 du WRC.

Hyundai Motorsport n’a pas pu empêcher M-Sport de décrocher les titres Pilotes et Constructeurs à l’issue du Wales Rally GB. Le constructeur coréen se rend donc en Australie pour la dernière épreuve de l’année disputée cette semaine sans véritable enjeu autre que celui de marquer les esprits en concluant la saison sur une bonne note.

« Nous abordons le Rallye d’Australie en ayant bon espoir de décrocher un bon résultat d’équipe, confirme Michel Nandan, le Team Principal de Hyundai Motorsport. Nous avons tous les ingrédients pour être compétitifs sur la terre australienne.

Nous devons accepter notre deuxième place au Championnat derrière M-Sport, mais nous pouvons également voir la saison 2017 comme un vrai progrès pour notre équipe. »

« Si nous mettons tout ensemble en Australie, j’espère non seulement que nous serons en lutte pour la victoire mais que nous pourrons également placer plusieurs voitures sur le podium, insiste le Belge. Il y aura de nouvelles spéciales cette année en plus celles que l’on connaît.

Nous avions pris la troisième place en 2016 avec Thierry (Neuville) et Nicolas (Gilsoul, le copilote) et nos ambitions sont clairement plus élevées cette année. Nos adversaires voudront la même chose et nous devrons évoluer à notre meilleur niveau. »

Thierry Neuville sera d’autant plus motivé qu’il cherchera à terminer vice-champion après avoir repris la deuxième place du Championnat à l’issue du Wales Rally GB où il a terminé au deuxième rang.

« J’apprécie l’Australie. C’est une épreuve où j’ai fini sur le podium à deux reprises (2e en 2013 et 3e l’an dernier), rappelle le Belge. Mon objectif est clair : je veux assurer ma deuxième place du Championnat. Nous savons que nous avons le package technique pour évoluer devant et nous devrions parvenir à réussir en ayant un peu de réussite. »

Hyundai Motorsport pourra également compter sur le renfort d’Andreas Mikkelsen qui avait remporté le Rallye d’Australie en 2016 avec Volkswagen Motorsport.

« L’Australie est probablement mon rallye préféré de la saison et j’y ai vécu de formidables choses. Je garde un fantastique souvenir de ma victoire en 2016 et j’espère qu’on sera de nouveau dans la partie avec Hyundai, ajoute le Norvégien. Ce serait une superbe manière de conclure la saison et de préparer la campagne de 2018. Ça reste toujours une épreuve exigeante où rien n’est garanti. Nous aurons une position de départ avantageuse et nous comptons bien nous en servir. »

Hyundai Motorsport compte trois victoires cette saison et dix arrivées sur le podium. Thierry Neuville dispose de 14 points d’avance sur Ott Tänak (M-Sport) avant le dernier rendez-vous de la saison. Hayden Paddon sera le troisième pilote aligné par l’équipe asiatique.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis