JD Promotion & Compétition et Nissan Canada célèbrent la clôture de la troisième saison de la Coupe Nissan Micra

Ils annoncent trois autres saisons à venir

La série de courses automobiles la plus abordable au Canada reviendra sur les pistes du pays pour trois autres années.

Samedi soir, JD Promotion & Compétition et Nissan ont marqué la fin de la troisième saison de la Coupe Nissan Micra au Québec avec un gala en l’honneur de tous ceux qui ont contribué à son succès – les pilotes et leurs équipes, les partenaires, les organisateurs de la série et le personnel de Nissan Canada.

Joni Paiva, président de Nissan Canada Inc., a profité de l’occasion pour annoncer le renouvellement de la Coupe Nissan Micra Canadienne pour trois ans, toujours avec des courses en Ontario et au Québec.

« La Coupe Nissan Micra a beaucoup évolué depuis sa création – nous avons préservé l’ambiance exclusive mais professionnelle et accueillante de la série, et nous avons ouvert nos portes à un public bien plus large, indique M. Paiva. La Coupe Nissan Micra est bien plus qu’une série de courses automobiles.

Elle témoigne de la fiabilité, de l’abordabilité et de la qualité inhérentes à la Micra comme à tous les autres véhicules Nissan. C’est aussi un autre moyen pour nous de tisser un lien plus fort avec le grand public, les fans, les propriétaires de véhicules Nissan, nos concessionnaires, et nous sommes ravis de ramener la dynamique familiale de la Coupe Micra aux pistes canadiennes pour trois autres années. »

La Coupe Nissan Micra a été lancée en 2015 comme la série de course automobile la plus abordable au Canada, où tous les pilotes conduisent des voitures strictement identiques – presque de série – construites sur la base de Nissan Micra S, aussi fiable qu’amusante a conduire.

Lors de sa saison inaugurale, la Coupe se déroulait seulement au Québec, mais elle s’est étendue à l’Ontario en 2016, ce qui a permis d’attirer de nouveaux pilotes et de susciter encore plus d’intérêt.

En 2017, la vision de la série est passée à la vitesse supérieure : afin d’élargir son audience à plus que les passionnés de sports mécaniques, la Coupe Nissan Micra a organisé plusieurs événements spéciaux pour ses clients et a offert aux propriétaires de Micra d’assister a la totalité des courses gratuitement.

À noter également que Nissan Canada était le principal partenaire automobile du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) 2017.

Le constructeur a invité lors de la fin de semaine environ 700 de ses clients, qui ont aussi profité du concert gratuit « De la piste à la scène » mettant en vedette Michel Barrette, pilote de la Coupe Nissan Micra et humoriste québécois, ainsi que Kevin Bazinet, gagnant de la troisième saison de La Voix.

Cette initiative a permis d’elargir encore davantage l’audience du GP3R, et d’augmenter l’impact de la Coupe.

« Depuis son lancement en 2015, la Coupe Nissan Micra a été un succès à tous les échelons, tant au Canada qu’à l’étranger, souligne Jacques Deshaies, propriétaire de JD Promotion & Compétition et promoteur de la série.

En trois ans, la Coupe est devenue une série de premier plan auprès de la communauté nationale de sports motorisés, tout en demeurant la plus accessible et la plus abordable.

Nous sommes très fiers de cette réussite 100 % canadienne, et nous espérons voir la Coupe grandir et évoluer encore plus au cours des trois prochaines années. »

Chaque saison du championnat a rassemblé environ 25 pilotes d’origine et d’expérience très diverses. À ce jour, on a vu des participants âgés de 18 à 64 ans, 4 femmes, 5 pilotes internationaux et des représentants de 12 concessionnaires Nissan.

Les courses de la Coupe Nissan Micra ont en outre accueilli de nombreux pilotes professionnels de notoriété venant du NASCAR et d’autres séries prestigieuses, notamment Richard Spénard, Louis-Philippe Montour, Karl Wittmer, Bertrand Godin, Aaron Povoledo, Patrick Dussault et Jesse Lazare.

Plusieurs célébrités ont aussi participé aux epreuves de la Coupe : L’ humoriste québécois Michel Barrette, de même que le patineur artistique canadien et médaillé olympique Elvis Stojko, l’acteur québécois Jeff Boudreault et les animateurs de télévision Carl Nadeau et Benoît Gagnon, n’avaient que de bons mots à dire sur leur expérience en course au volant de leur Nissan Micra.

Autre fait marquant : les deux champions de la Coupe Nissan Micra – Olivier Bédard en 2015 et 2017, et Xavier Coupal en 2016 – ont été tous deux lauréats du trophée Gilles-Villeneuve, l’un des plus prestigieux prix annuels du sport automobile au Québec.

« C’est pour nous un réel plaisir d’annoncer la reconduction de la Coupe Nissan Micra au Canada, se réjouit Michael Carcamo, directeur mondial des sports motorisés de Nissan Motor Co., Ltd. Il s’agit de la plateforme de course automobile la plus abordable au Canada.

Elle s’appuie sur des pilotes de grands talents, des circuits superbes, ainsi que sur la Nissan Micra, qui a largement fait ses preuves en matière de durabilité et de fiabilité dans l’environnement le plus exigeant qui soit, celui de la course automobile.

Nous voyons les prochaines années de courses avec beaucoup d’enthousiasme et tenons à féliciter tous les participants des trois premières saisons. »

D’autres renseignements sur le calendrier de la Coupe Nissan Micra 2018 seront annoncés cet hiver.

Pour en savoir plus sur la Coupe Nissan Micra, rendez-vous au www.coupemicra.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits, services et sur notre engagement envers une mobilité durable, consultez notre site Web à l’adresse suivante : http://www.nissan-global.com/EN/ (en anglais).

source: Nissan Canada Inc.