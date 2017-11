Huitième place pour Raphaël Lessard

Au New-Smyrma Speedway en Floride

Raphaël Lessard a terminé en 8e position — sur 30 pilotes, dimanche lors de la 52e édition du Governor’s Cup au New Smyrna Speedway, en Floride.

Le pilote originaire de Saint-Joseph-de-Beauce s’élançait de la 7e position pour cette course de 200 tours, avant-dernière course de sa campagne 2017. Ty Majeski a remporté l’épreuve pour une 3e année consécutive.

Raphaël a connu un mauvais départ à bord de sa Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio préparée par David Gilliland Racing, restant coincé sur la ligne intérieure du tracé dans les premiers tours.

Malgré des pratiques et une qualification qui laissaient présager une voiture bien ajustée et performante, les premiers 119 tours se sont montrés difficiles pour le jeune pilote.

« Disons que notre départ nous a mal positionnés pour la suite de la course. L’auto n’était pas à mon goût et j’avais de la difficulté à trouver une bonne ligne de course. Je me suis essayé en haut de l’ovale, au milieu puis en bas, mais rien ne fonctionnait, » explique le pilote de développement de Toyota (TRD).

L’épreuve fut neutralisée 5 fois, dont une fois au 119e tour pour donner la chance aux pilotes de se rendre aux puits. Lors de son arrêt, l’équipe de David Gilliland Racing en a profité pour changer les quatre pneus de Raphaël, en plus de rajouter de l’essence et de faire des ajustements.

Après cet arrêt, une seule autre neutralisation est venue ponctuer le reste de l’épreuve.

Par contre, les ajustements faits durant la neutralisation n’ont pas livré le fruit anticipé par Raphaël qui éprouvait encore de la difficulté avec son bolide.

« J’ai perdu des positions après la relance, mais un accrochage entre mes compétiteurs m’a permis de remonter un peu dans le peloton. J’ai fait tout ce que je pouvais pour remonter le plus possible.

J’aimerais remercier David Gilliland qui était présent lors de la course, ainsi que Toyota, FRL Express, JBL Audio, mes parents et ma famille pour leur support cette saison.

La prochaine et dernière course de la saison de Raphaël sera le 3 décembre prochain au 5 Flags Speedway à Pensacola, Floride, pour la prestigieuse course du Snowball Derby.

L’année dernière Raphaël avait terminé 10e lors de cette course très intense. « Cette année on va essayer de remonter le résultat de 10 positions! L’équipe va travailler fort pour améliorer la voiture et on va terminer la saison en force. »

