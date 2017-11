Vettel s’impose au Brésil, Hamilton fait le spectacle

Bottas et Raikkonen complètent le podium

La température ambiante est de 27° à quelques instants du départ du Grand Prix du Brésil, avant-dernière manche du championnat 2017 de F1.

Ils sont 19 à venir s’aligner sur la grille de départ après le tour de formation, car Lewis Hamilton a décidé de prendre le départ depuis la voie des stands.

A l’extinction des feux, Vettel prend un départ parfait et prend la tête dans le premier virage devant Bottas, Raikkonen, Verstappen et Alonso.

Mais derrière, il y a plusieurs accrochages : Ricciardo, Vandoorne, Ocon, Grosjean et Magnussen en sont les victimes. Ricciardo et Grosjean peuvent poursuivre leur course. La voiture de sécurité monte immédiatement en piste.

Le classement derrière la voiture de sécurité : Vettel, Bottas, Raikkonen, Verstappen, Alonso, Massa, Perez, Hulkenberg, Sainz, Gasly, Ericsson, Hartley, Stroll, Hamilton, Wehrlein, Grosjean et Ricciardo.

La course est relancée à l’entame du 6e tour et les pilotes de la tête de la course restent dans le même ordre. Lewis Hamilton remonte bien sûr dans le classement. Il est en 12e position dans le 7e tour, 10e au 9e tour, 9e au 10e tour, 8e au 11e tour, 7e au 14e tour, etc…

De son côté, Daniel Ricciardo n’est pas en reste puisqu’il pointe en 10e position au 15e tour. Si tout va bien, Ricciardo devrait marquer quelques points, mais Lewis Hamilton semble en mesure de viser le podium.

En tête de la course, l’avance de Sebastian sur Bottas est de moins de 2 secondes dans le 17e tour. Raikkonen est à 5 secondes, Verstappen à 6. Pendant ce temps, Hamilton est remonté à la 5e place, Ricciardo à la 9e et nous sommes au 21e tours.

Bottas et Massa changent leurs pneus au 28e tour, Vettel, Verstappen, Alonso au 29e, Raikkonen au 30e. Et c’est Lewis Hamilton qui est en tête de la course, mais le peloton revient sur lui et bien sûr, il devra encore faire un arrêt alors que Vettel, Bottas, Raikkonen et Verstappen devraient aller au bout de la course avec leurs nouveaux pneus tendres.

Perez change ses pneus au 36e tour, Hamilton et Ricciardo au 44e tour.

Le top 10 au 45e passage : Vettel, Bottas (+2″5), Raikkonen (+4″3), Verstappen (+9″), Hamilton (+18″), Massa, Alonso, Ricciardo, Perez, Hulkenberg, Sainz et Gasly.

Lewis Hamilton revient très fort sur la 4e place de Max Verstappen qui semble en délicatesse avec ses pneumatiques. Verstappen est en pneus tendres, Hamilton en super tendres. Au 58e tour, l’écart entre ces deux pilotes n’est plus que de deux secondes. Raikkonen, en troisième position, a encore une réserve supplémentaire de 4 secondes.

Lewis Hamilton dépasse Verstappen dans le 49e tour et il va maintenant s’attaquer à la troisième place de Raikkonen. Quant à Max Verstappen, il vient chercher des pneus super tendres à 9 tours de l’arrivée.

Au 65e tour, Hamilton est revenu dans les échappements de Raikkonen et c’est la plus petite marche du podium qui est en jeu.

Quant à Vettel, il voir revenir Bottas sur lui. L’écart n’est plus que de deux secondes et même si le pilote Ferrari contrôle probablement l’écart, celui-ci n’est pas très grand. La moindre petite erreur de la part de Vettel pourrait tout changer…

Sebastian Vettel remporte finalement la victoire devant Bottas et c’est Kimi Raikkonen qui prend la troisième place après une très belle résistance par rapport à Hamilton.

Suivent pour les points : Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Massa, Alonso, Perez et Hulkenberg.

Résultat:

Pos. Pilote Equipe Ecart Arrêts 01 Sebastian Vettel Ferrari 71 laps – 1h31m26.260s 1 02 Valtteri Bottas Mercedes AMG +2.762 1 03 Kimi Raikkonen Ferrari +4.600 1 04 Lewis Hamilton Mercedes AMG +5.468 1 05 Max Verstappen Red Bull Tag Heuer +32.940 2 06 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer +48.691 1 07 Felipe Massa Williams Mercedes +68.882 1 08 Fernando Alonso McLaren Honda +69.363 1 09 Sergio Perez Force India Mercedes +69.500 1 10 Nico Hulkenberg Renault F1 +1 lap 1 11 Carlos Sainz Renault F1 +1 lap 1 12 Pierre Gasly Toro Rosso Renault +1 lap 1 13 Marcus Ericsson Sauber Ferrari +1 lap 1 14 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari +1 lap 1 15 Romain Grosjean Haas Ferrari +2 laps 1 1 6 Lance Stroll Williams Mercedes +2 laps 2 17 Brendon Hartley Toro Rosso Renault DNF 2 18 Esteban Ocon Force India Mercedes DNF 0 19 Kevin Magnussen Haas Ferrari DNF 0 20 Stoffel Vandoorne McLaren Honda DNF 0

source: Nextgen-auto.com