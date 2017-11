Vettel : « Notre allure en long relais est prometteuse »

Le pilote allemand reconnaît le clair ascendant des pilotes Mercedes

Mais il ne s’avoue pas vaincu pour peu que les réglages soient affinés avant les qualifications.

Discret comme souvent lors des premiers essais libres, Sebastian Vettel a signé le sixième et quatrième chrono des deux séances du vendredi à Sao Paulo (Brésil).

L’Allemand s’est même payé une figure de style, avec un tête-à-queue à faible vitesse dans un virage du deuxième secteur, sans subir le moindre dégât.

Malgré cette péripétie, le fer de lance de la Scuderia faisait le bilan d’une première journée positive. « C’est un vendredi comme un autre, sans grande surprise. Nous avons été en mesure de respecter notre programme d’essais et de parcourir de nombreux tours », constate le quadruple champion du monde.

« La piste est en très bon état et je pense que nous pouvons affiner l’équilibre de la voiture afin d’augmenter la cadence en qualification et en course. »

Incapable pour l’heure de rivaliser avec les Mercedes de tête, Sebastian Vettel reconnaît la supériorité des Flèches d’argent. « Globalement c’est bien simple : Mercedes est l’équipe la plus rapide, puis cela se joue à peu de choses entre Red Bull et nous.

Cela sera difficile de battre les leaders ; ils paraissent plus véloces, peu importent les conditions de piste et les pneus utilisés. Cependant, notre allure en long relais est prometteuse. »

Tandis que Valtteri Bottas a notamment travaillé sur le développement de pièces pour l’année à venir, Sebastian Vettel a décidé de noyer le poisson, sans vraiment spécifier si le meeting brésilien représentait un essai grandeur nature en vue de 2018.

« Je pense qu’il y a pas mal de rumeurs dans le paddock, mais en réalité, la saison entière est une préparation pour la saison prochaine. Étant donné la stabilité des règlements, hormis l’introduction du Halo, tout ce que nous avons appris en 2017 se retrouvera dans la monoplace 2018… »

source: Autohebdo.fr – Propos recueillis par Julien Billotte, avec Medhi Casaurang