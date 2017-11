Plusieurs changements de boîte de vitesses au Brésil

Huit pilotes ont réalisé un changement de boîte de vitesses avant le Grand Prix du Brésil ce dimanche

Esteban Ocon (Force India), Felipe Massa (Williams), Romain Grosjean (Haas) et Pascal Wehrlein (Sauber) bénéficieront d’un élément neuf après avoir accompli six courses consécutives avec leur précédente boîte.

Ce remplacement n’entraînera donc pas de sanction sur la grille.

Pour Daniel Ricciardo (Red Bull), Brendon Hartley (Toro Rosso), Carlos Sainz (Renault) et Marcus Ericsson (Sauber), qui n’avaient pas terminé la course mexicaine, la mise en place d’une nouvelle boîte n’impliquera pas non plus de pénalité.

source: Autohebdo.fr