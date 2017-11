WRC : Wilson très ému par les titres décrochés au Wales Rally GB

Le directeur de M-Sport salue l’exploit de son équipe

Malcolm Wilson a reconnu avoir été submergé par l’émotion lorsque son équipe s’est offert les trois titres mondiaux ainsi que la victoire au Wales Rally GB.

La structure privée de Malcolm Wilson s’est muée en David contre Goliath, Goliath étant trois des plus grands constructeurs de la planète battue par une équipe qui courait après son premier titre depuis 2007.

La sixième place d’Ott Tänak au volant de sa Ford Fiesta développée par M-Sport suffisait à sceller le titre chez les constructeurs tandis que le podium de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia leur offrait leur cinquième couronne chez les pilotes et les copilotes.

En parallèle, la première victoire d’Elfyn Evans sur ses terres – mais aussi celles de M-Sport – était la cerise sur le gâteau.

« Il y avait beaucoup d’émotions et quelques larmes lors de la dernière spéciale », confessait le directeur de M-Sport. « Tout d’abord quand Ott a franchi la ligne d’arrivée pour nous offrir le titre constructeurs. Puis quand Sébastien a scellé son sacre. Et puis à nouveau quand Elfyn s’est imposé sur notre épreuve à domicile. Cela avait un goût de Triple Couronne et cette journée nous marquera tous. »

Le Britannique en profitait pour rendre hommage à ses troupes basées à Cockermouth. Bien qu’évoluant avec un plus petit budget que leurs concurrents, ils ont réussi à produire la voiture la plus performante du nouveau règlement technique.

« Ils ont fait un travail fantastique. Au début de l’année, je pensais que la fiabilité serait la clé. J’ai touché du bois et cela s’est bien passé. Nous avons été sur le podium de chaque rallye et nous sommes les seuls à avoir vu nos trois pilotes s’imposer. Je suis extrêmement fier de ce qui a été accompli dans le comté de Cumbria. »

S’il n’y a encore aucune indication des pilotes de l’équipe qui défendront ces titres l’an prochain, Malcolm Wilson n’écartait pas l’hypothèse d’une deuxième saison avec Sébastien Ogier et Julien Ingrassia.

« Nous y travaillons, mais une chose est sûre : il n’y a rien que je voudrais plus que de trouver un moyen de les garder dans notre voiture. »

