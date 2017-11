Raphaël Lessard de retour en piste ce dimanche

Pour le Governor’s Cup 200 au New Smyrna Speedway en Floride

Après une pause d’un mois dans son calendrier de compétitions.

Le jeune pilote de St-Joseph-de-Beauce reprendra le volant de sa Toyota Camry #99 dans le cadre de la 52e édition du Governor’s Cup 200 dimanche le 12 novembre en après-midi.

Ce sera pour Raphaël Lessard sa 22e et avant dernière course de la saison 2017. La dernière course de la saison pour le pilote du programme de développement Toyota (TRD) sera le Snow Ball Derby, le 3 décembre prochain au Five Flags Speedway de Pensacola, en Floride.

Plusieurs gros noms sont attendus en fin de semaine à l’occasion de cette 52e édition du Governor’s Cup 200.

Ty Majeski le gagnant des deux dernières années de cette épreuve est de retour de même que Jeff Choquette, lui aussi un double gagnant de cette course, sans oublier une vingtaine d’autres pilotes.

Une bourse de 15 000 $ US au gagnant est en jeu lors de cette course.

Il sera possible de suivre le déroulement de la course via le service de « Trackside Now » de Speed51.com.

Vous pourrez également suivre en temps réel les performances sur piste de Raphaël sur le site Web Race-Monitor.com.

Qui : Raphaël Lessard et la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio de l’équipe de course David Gilliland Racing

Quoi : Governor’s Cup 200, une course de 200 tours, sanctionnée par le NASCAR Whelen All-American Series

Quand : Qualification : dimanche 12 novembre à 12 h 00 HE

Course : dimanche le 12 novembre à ± 13 h 30 HE (horaire de la fin de semaine)

Où : New Smyrna Speedway, New Smyrna Beach, Floride

source: Torchia Communications