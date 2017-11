Interlagos L2 : Hamilton confirme devant Bottas

Les Ferrari et les Red Bull suivent à distance

La température ambiante est de 29° au moment de donner le départ de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil, avant-dernière manche du championnat 2017 de F1.

Les pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et ils sont plusieurs à se relayer en tête du classement :

Grosjean (1’13″080), Vettel (1’10″993), Raikkonen (1’10″855), Vettel (1’10″775), Raikkonen (1’10″450), Verstappen (1’10″280), Bottas (1’10″270, 1’09″860) et Hamilton (1’09″742).

Pierre Gasly et Brendon Hartley sont de retour en piste. Pour le Français, sa pénalité passe de 10 à 25 places sur la grille suite à la casse de son MGU-H ce matin.

Cette séance a commencé depuis 25 minutes et c’est Kimi Raikkonen qui est le premier à chausser des pneus super tendres. D’autres suivront. Mais si les Ferrari sont passées aux pneus les plus tendres, elles ne parviendront pas à se menacer la domination des Mercedes de Bottas et Hamilton.

Quelques instants plus tard, Valtteri Bottas enfonce le clou en 1’09″563 avant que Lewis Hamilton relègue son équipier à la seconde place après avoir bouclé un tour en 1’09″515. Les Mercedes confirment leur domination de ce matin.

Nous sommes à la mi-séance lorsque Marcus Ericsson sort de la piste. Sa Sauber est contre le mur de protection, mais le choc n’a pas été trop rude. La séance du Suédois est toutefois terminée.

Lors de la deuxième moitié de cette séance, les pilotes ont surtout évalué les pneus sur de longs relais afin de préparer la course de dimanche.

Il reste 17 minutes avant le drapeau à damier lorsque l’ingénieur de piste de Hartley avertit son pilote qu’il y a une très fine pluie au niveau de la ligne droite des stands. Il faut dire que le ciel s’assombrit peu à peu.

La séance s’achèvera toutefois sur piste sèche avec la confirmation de la domination des Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Résultat:

Pos. Pilote Equipe Temps Tours 01 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:09.515 42 02 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:09.563 45 03 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer 1:09.743 37 04 Sebastian Vettel Ferrari 1:09.875 48 05 Max Verstappen Red Bull Tag Heuer 1:09.886 38 06 Kimi Raikkonen Ferrari 1:10.117 45 07 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:10.306 49 08 Felipe Massa Williams Mercedes 1:10.373 42 09 Nico Hulkenberg Renault F1 1:10.396 39 10 Fernando Alonso McLaren Honda 1:10.655 31 11 Carlos Sainz Renault F1 1:10.685 42 12 Sergio Perez Force India Mercedes 1:10.695 43 13 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:10.902 38 14 Lance Stroll Williams Mercedes 1:11.064 44 15 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:11.300 39 16 Pierre Gasly Toro Rosso Renault 1:11.422 44 17 Brendon Hartley Toro Rosso Renault 1:11.821 54 18 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:11.857 43 19 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:11.989 17 20 Antonio Giovinazzi Haas Ferrari 1:12.417 37

