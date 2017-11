Wehrlein : « Williams est ma seule option »

Pascal Wehrlein a reconnu que Williams représentait son seul espoir pour rester en F1 en 2018

Pascal Wehrlein a confié dans le paddock du GP du Brésil à Sao Paulo que son seul espoir de rester en F1 l’an prochain reposait sur les choix pris par Williams.

L’écurie de Grove doit en effet trouver un remplaçant à Felipe Massa qui partira en retraite à la fin de l’année. Le champion 2015 du DTM est dans la liste des remplaçants évoqués qui comporte notamment Robert Kubica.

« J’essaie de signer chez Williams l’an prochain. Je dirais que Williams est ma seule option pour 2018. C’est compliqué de s’éloigner une année de la F1 pendant une saison et d’essayer de revenir par la suite », a avoué Pascal Wehrlein.

C’est donc plus que jamais le moment de briller pour Pascal Wehrlein à deux Grands Prix de la fin de la saison alors que Sauber F1 Team est au dernier rang du Championnat Constructeurs avec seulement cinq points décrochés.

« Nous avons changé plusieurs éléments car j’avais eu pas mal de problèmes sur la voiture, notamment au niveau de l’équilibre de la monoplace et de survirage, a expliqué l’Allemand de 23 ans. Les suspensions ont par exemple été modifiées.

Marcus (Ericsson) et moi avions des réglages similaires pendant une bonne partie de la saison et nous avons désormais des spécificités différentes. Nous nous rapprochons du milieu du peloton et nous comptons terminer sur une bonne note. »

« Ce serait très appréciable de réaliser une bonne course à présent. La météo pourra nous aider. J’ai été très satisfait de ma première partie de saison où j’ai rapidement retrouvé mon rythme après ma blessure.

L’année s’est compliquée par la suite et l’écart sur nos adversaires a grandi. J’espère vivre une course similaire à celle de l’an dernier. J’y avais vécu un beau week-end en évoluant dans les points pendant un bon moment. Le temps devrait rester sec ce dimanche », a précisé Pascal Wehrlein.

source: http://www.autohebdo.fr