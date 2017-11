Hamilton reste concentré malgré l’affaire des « Paradise Papers »

Lewis Hamilton a affirmé qu’il n’était pas distrait par l’affaire des « Paradise Papers » et qu’il restait pleinement concentré sur sa saison

La belle fin d’année de Lewis Hamilton qui a célébré au GP du Mexique son quatrième titre mondial a été terni par l’affaire des « Paradise Papers ».

Le nom du pilote Mercedes a été cité dans l’affaire en étant accusé d’évasion fiscale. Le Britannique aurait acquis une caravane de luxe et un jet privé sans avoir payé de TVA grâce à un système astucieux lui permettant d’enregistrer ses acquisitions dans un paradis fiscal, en l’occurence l’Île de Man.

Invité à commenter l’affaire lors d’une conférence de presse à Sao Paulo qui accueille ce week-end le GP du Brésil, Lewis Hamilton a assuré qu’il restait concentré sur sa saison avec Mercedes.

« J’ai partagé ces superbes moments avec ma famille et mes amis qui m’ont apporté une grande vague positive. Je suis uniquement concentré sur la course de ce week-end et il nous en reste deux à disputer. Ça ne me distrait pas de mes vraies valeurs et de ce que j’ai à faire », a déclaré le champion du monde en titre.

Lewis Hamilton aurait ainsi évité une facture de plus de 3,45 millions d’euros sur l’achat de son jet privé.

source : Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis