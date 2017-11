Monster Energy NASCAR Cup: Dale Earnhardt Jr. a échangé son casque avec Daniel Ricciardo

Lors de l’épreuve des Monster Energy NASCAR Cup Series

Daniel Ricciardo est venu s’ajouter à la liste des pilotes de Formule 1 venus assister à une course NASCAR. L’Australien en a profité pour échanger son casque avec Dale Earnhardt Jr.

Fan de longue date de la famille Earnhardt, Daniel Ricciardo avait indiqué lors de la course de Formule 1 disputée à Austin il y a quelques semaines vouloir se rendre sur le Texas Motor Speedway pour y rencontrer Dale Earnhardt Jr. à l’occasion des AAA Texas 500 du week-end dernier.

L’Australien s’est donc rendu sur l’ovale d’un mile et demi et a pu échanger avec de nombreux pilotes dont Dale Earnhardt Jr. et son coéquipier de la Hendrick Motorsports, Chase Elliott.

« La famille Earnhardt est un grand nom dans le monde du sport automobile, pas seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Je lui souhaite bonne chance. J’espère qu’il réusira au Texas. J’essayerai de faire un échange de casque avec lui. »

– Daniel Ricciardo durant le Grand Prix du Texas à Austin

Maintenant que Daniel Ricciardo s’est rendu sur une course NASCAR, Dale Earnhardt Jr. prévoit de lui rendre l’appareil en assistant à une course de Formule 1, une promesse que le pilote le plus populaire de la NASCAR prévoit de tenir la saison prochaine. Reste maintenant à connaître la destination du futur pilote retraité.

Sur son compte Instagram, Daniel Ricciardo a posté des photos de sa venue sur le Texas Motor Speedway.

source: http://www.us-racing.com