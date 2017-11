Loeb : « Peut-être un ou deux rallyes en 2018 »

Même s’il restera concentré sur son principal programme en World RX

Sébastien Loeb a confirmé qu’il envisageait de revenir disputer quelques manches en WRC avec Citroën en 2018.

Loeb était venu au Wales Rally GB assister au sacre de Sébastien Ogier et de M-Sport, tandis qu’Elfyn Evans avait décroché sa première victoire en WRC avec Dmack.

Le nonuple champion du WRC en a profité pour faire un point sur ses réflexions concernant 2018 après avoir pu tester la Citroën C3 WRC sur terre et sur asphalte.

« Rien n’est encore décidé. J’envisage l’éventualité de faire quelques rallyes. Mon principal programme restera en Rallycross avec Peugeot mais tout reste possible en dehors de ça. Ce ne sera certainement pas une participation à une dizaine de rallyes, plutôt un ou deux », a indiqué l’Alsacien.

Sébastien Loeb garde un oeil sur l’évolution du WRC qui semble avoir connu un regain de forme cette année avec la mise en place du nouveau règlement.

« Les voitures sont plus puissantes, plus belles et plus impressionnantes par rapport à leurs devancières, a confirmé Sébastien Loeb. Le Championnat est devenu également plus ouvert. Ogier est intelligent car il s’assure toujours de bons points lorsqu’il ne pas gagner.

Il y a de très bons pilotes comme Tänak et Neuville mais c’est le plus régulier. De jeunes pilotes sont très impressionnants. »

« J’étais heureux de l’opportunité de pouvoir tester la C3 WRC. La voiture est rapide mais elle est peut-être difficile à piloter. Je ne sais pas trop ce qui manque à cette voiture, mais il est certain qu’elle a du potentiel. Cette saison n’a pas été la meilleure pour eux », a reconnu le Français.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis