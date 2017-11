IMSA : Nicolas Lapierre et Olivier Pla avec ESM

Extreme Speed Motorsports compte élever son jeu en 2018

Nicolas Lapierre et Olivier Pla complèteront les équipages d’Extreme Speed Motorsports pour les épreuves du NAEC de l’IMSA.

La structure américaine a confirmé l’engagement de Nicolas Lapierre et Olivier Pla sur ses deux Nissan Onroak DPi réalisées sur base de Ligier JS P217 pour les épreuves du NAEC intégrées au calendrier de l’IMSA.

Les deux Français épauleront Scott Sharp et Ryan Dalziel sur la n°2 et Johannes van Overbeek et Luis Felipe Derani sur la n°22. La formation détaillée n’a pas encore été choisie pour les épreuves d’endurance.

Le premier défend les intérêts de Signatech-Alpine dans la catégorie LMP2 du WEC et a également évolué avec Dragonspeed en ELMS. Le second évolue principalement au sein de l’écurie Ford dans la catégorie GTE Pro du Championnat du monde d’Endurance.

« Tequila Patron ESM est ravie d’annoncer que Nicolas et Olivier nous rejoindront pour les courses du NAEC en 2018, confirme le patron-pilote Scott Sharp. Les deux ont montré un rythme impressionnant sur tous les types de circuits avec différentes voitures. Ils sont vraiment au sommet de leur art et ils représentent une valeur ajoutée incroyable à l’équipe. »

Nicolas Lapierre et Olivier Pla seront présents aux 24 Heures de Daytona, aux 12 Heures de Sebring (Floride), aux 6h de Watkins Glen (New York) et à Petit Le Mans (Géorgie) où Olivier Pla s’est imposé en 2016.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis