Monster Energy NASCAR Cup : Kevin Harvick crée la surprise au Texas

Harvick qui a finalement pris les commandes à dix tours de la fin

Alors que Martin Truex Jr. était en tête de la course, il a vu revenir Kevin Harvick qui a finalement pris les commandes à dix tours de la fin de course.

Pour remporter sa première course sur le Texas Motor Speedway en Monster Energy NASCAR Cup Series.

Le film tant vu cette saison sur les ovales d’un mile et demi en Monster Energy NASCAR Cup Series ne s’est pas terminé de la même façon cette fois-ci sur le Texas Motor Speedway avec la victoire de Kevin Harvick lors des AAA Texas 500.

Kevin Harvick s’offre ainsi sa seconde victoire cette saison, sa première sur ovale, puisqu’il s’était imposé sur le Sonoma Raceway en juin. Il remporte également sa première course de Cup sur l’ovale d’un mile et demi du Texas.

Sur une piste où la trajectoire préférentielle se situait clairement à l’intérieur, c’est finalement par l’extérieur que Kevin Harvick a trouvé l’ouverture à dix tours de la fin, en profitant d’une erreur de Martin Truex Jr. Le pilote de la Stewart-Haas Racing n’a alors plus été revu par son rival de la Furniture Row Racing.

« C’est super d’être sur la Victory Lane au Texas. J’ai été capable de passer Martin (Truex Jr.) par l’extérieur. La plus grande chose est la confiance engrangée depuis Chicagoland. Nous allons à Homestead pour le championnat. » – Kevin Harvick

Sous le drapeau à damier, la course la plus chaude de l’histoire du Texas Motor Speedway, disputée sous 34 °C, Kevin Harvick devance Martin Truex Jr, Denny Hamlin, Matt Kenseth, Brad Keselowski, Ryan Blaney, Joey Logano, Chase Elliott, Kurt Busch et le rookie Erik Jones.

Grâce à cette victoire Kevin Harvick est assuré de jouer le titre en finale à Homestead et connaît deux de ses trois adversaires, puisque Kyle Busch est qualifié depuis la semaine dernière et sa victoire à Martinsville alors que Martin Truex Jr. est sûr d’être qualifié aux points. À Phoenix cinq pilotes se joueront donc la dernière place qualificative.

Poussé par Clint Bowyer, Landon Cassill part à la faute dans le virage n°1 peu après le début du dernier segment de la course. Cette neutralisation a pour effet de remettre Kyle Busch dans le tour du leader.

Alors qu’un tête-à-queue de Michael McDowell intervient pendant une salve d’arrêts sous drapeau vert, Martin Truex Jr, leader avant les arrêts, relance en tête à 98 tours du drapeau à damier.

Le pilote de la Furniture Row Racing s’est calé sur la stratégie de Matt Kenseth qui ne s’étant pas arrêté à l’issue du deuxième segment a dû passer par les stands plus tôt que ses rivaux.

L’avantage des pneumatiques étant prépondérant au Texas, Martin Truex Jr. a choisi de couvrir la stratégie emmenant dans son sillage la majorité des leaders.

Un acciden entre Ray Black Jr. et Jeffrey Earnhardt à 65 tours de la fin offre aux équipes un dernier passage par la voie des stands sous drapeau jaune pour faire le plein de carburant. Denny Hamlin, Joey Logano et Kasey Kahne font partie de ceux qui ne prennent que deux pneumatiques neufs durant cette arrêt. Martin Truex Jr, quatrième à la sortie des stands est le premier pilote avec quatre pneumatiques neufs.

À cinquante tours du drapeau à damier Kyle Larson perd le contrôle de sa Chevrolet n°42 dans le virage n°1 et tape le mur. Les officiels n’ont d’autre choix que de sortir le drapeau rouge afin de nettoyer la piste. Lors du retour sous régime de drapeau jaune, les leaders choisissent de rester en piste. Si Denny Hamlin relance la course ç l’intérieur en tant que leader, c’est Martin Truex Jr. qui ressort du virage n°2 en tête du peloton.

Au classement général, Brad Keselowski détient la dernière place qualificative avec 19 points d’avance sur Denny Hamlin. Ryan Blaney est relégué à 22 points, Chase Elliott à 49 et Jimmie Johnson à 51.

Pour les deux pilotes de la Hendrick Motorsports la victoire est impérative pour jouer le titre à Homestead, alors que pour Denny Hamlin et Ryan Blaney les circonstances de courses pourraient permettre de se qualifier sans victoire.

Résultat

source: http://www.us-racing.com