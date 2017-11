Verstappen souhaite la pluie au Brésil

Red Bull est sur une bonne dynamique

Max Verstappen a une perspective différente de Daniel Ricciardo pour ce Grand Prix du Brésil.

Puisqu’il vient de remporter deux des quatre dernières courses et que l’année dernière, il avait réussi à terminer troisième après être remonté de la seizième place en une trentaine de tours.

« Nous espérons une nouvelle belle performance à Interlagos après une course amusante l’an dernier sous la pluie » se souvient Verstappen.

« J’ai adoré la course en 2016, il y a eu de belles batailles et j’avais terminé sur le podium après un dur combat. J’avais aussi eu un grand moment à l’entrée des stands, ce n’était pas passé loin et j’avais réussi à reprendre le contrôle pour signer un beau résultat ».

« Comme vous devez l’imaginer, j’espère une course sous la pluie car je ne pense pas que nous pourrons être compétitifs là-bas sur le sec, surtout à cause des changements d’altitude qui ne sont pas notre point fort ».

Verstappen aime tout autant le circuit d’Interlagos que la ville et le pays dans lesquels il se situe.

« La grille de départ est étroite et on y est proches des tribunes, ce qui est une expérience unique. Les fans brésiliens sont passionnés et bruyants et on ressent vraiment l’ambiance de la foule avant le départ. L’histoire de la F1 au Brésil signifie qu’elle y est très suivie et on le voit tout au long du week-end ».

source: http://nextgen-auto.com