Supercars – Van Gisbergen vainqueur, Coulthard sur le toit à Auckland

Coulthard et Mostert perdent de précieux points face aux deux hommes du Triple Eight, Van Gisbergen et Whincup

Supercars – Fabian Coulthard (Ford) est sorti indemne de l’accident.

Devant son public, le Néo-Zélandais Shane van Gisbergen (Holden) est sorti vainqueur de la première course du meeting d’Auckland. Le pilote du Triple Eight prend les devants au classement général après un accident entre deux challengers pour le titre.

L’épreuve a été marquée par le tonneau de Fabian Coulthard (Ford) dans les derniers tours. L’ancien leader du Championnat Pilotes s’est accroché avec le vainqueur de Bathurst 1000 David Reynolds (Holden), avant de partir en marche arrière dans le bac à graviers.

Cependant, les commissaires décidèrent d’infliger une pénalité de passage aux stands à Chaz Mostert (Ford) ; ce dernier a été reconnu coupable d’une poussette sur David Reynolds quelques mètres avant l’accident.

Comme à Gold Coast deux semaines auparavant, c’est lors de la vague des changements de pneumatiques que l’identité du vainqueur a émergé. Shane van Gisbergen et Mark Winterbottom (Ford) profitaient d’une intervention tardive de la voiture de sécurité pour s’arrêter un tour plus tard que le duo de tête Scott McLaughlin (Ford) et Jamie Whincup (Holden).

« Nous avons eu un peu de chance avec la safety-car », reconnaissait Shane van Gisbergen. « Je devais ensuite économiser de l’essence, j’ai donc ralenti tout en défendant ma position, afin de faire surchauffer les gommes des poursuivants. »

La hiérarchie au classement général est chamboulée. Jamie Whincup reprend la tête avec 18 unités d’avance sur Scott McLaughlin, tandis que Fabian Coulthard (3e) accuse désormais 137 points de débours, lui-même talonné par Shane van Gisbergen (22 points de différence). Chaz Mostert est relégué à 210 points du leader.

source: Autohebdo.fr – Medhi Casaurang-Vergez