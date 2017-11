Massa annonce sa retraite définitive de la F1

Le Brésilien disputera ses deux dernières courses à bord d’une monoplace de Formule 1 à domicile au Brésil et à Abou Dhabi

Le futur de Felipe Massa se fera en-dehors de la Formule 1. Le pilote Williams a annoncé sur sa page Twitter qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2017.

Cette fois, ses adieux devraient être définitifs, un an après avoir effectué un faux départ de l’écurie britannique.

« Cette année, je prendrai part à mon dernier Grand Prix du Brésil et d’Abou Dhabi », a expliqué le Brésilien de 36 ans sur Twitter. « Je veux profondément remercier ma famille ainsi que mes fans qui m’ont donné un énorme soutien. J’espère que vous me continuerez à me supporter l’année prochaine dans d’autres compétitions », conclut-il.

Felipe Massa, actuellement 11e au classement général (36 points) a notamment obtenu la place de vice-champion en 2008 derrière Lewis Hamilton. Il compte à son actif 11 victoires et 16 poles positions, toutes acquises au sein de la Scuderia Ferrari.

Son remplaçant n’a pas encore été dévoilé par Williams, même si le pilote d’essais Paul di Resta, le revenant Robert Kubica, Pascal Wehrlein et Daniil Kvyat sont en lice.

source: Autohebdo.fr – Medhi Casaurang-Vergez