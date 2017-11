Fin des consignes chez Force India

Deux Grands Prix de liberté pour Ocon et Perez

C’est Otmar Szafnauer, le directeur des opérations de Force India, qui l’a annoncé, à une semaine du prochain Grand Prix au Brésil.

Sergio Perez et Esteban Ocon seront à nouveau autorisés à se battre en piste.

Les deux pilotes Force India n’auront donc plus de consignes lors des deux derniers Grands Prix de cette saison.

Rappelons que Perez et Ocon ont été interdits de lutter l’un contre l’autre suite à de multiples accrochages en piste, le point d’orgue étant le double accrochage entre les deux hommes lors du Grand Prix de Belgique (au départ puis plus tard dans la course).

« Notre 4e place est maintenant assurée. Je leur ai donc annoncé que la bataille pouvait reprendre entre eux en piste. Mais je leur enverrai personnellement la facture s’ils s’accrochent à nouveau ! » prévient Szafnauer.

source: http://nextgen-auto.com