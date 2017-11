Monster Energy NASCAR Cup : AAA Texas 500 – Présentation de l’épreuve

Sur le Texas Motor Speedway

Sept pilotes peuvent encore valider leur place pour la finale en Monster Energy NASCAR Cup Series, mais sur cet ovale d’un mille et demi Martin Truex Jr. sera le grand favori.

Le Texas Motor Speedway représente la dernière grande répétition avant la finale disputée à Homestead dans un peu moins de trois semaines, puisqu’il s’agit de la dernière piste d’un mile et demi avant la finale.

Une dernière chance donc de contrecarrer les plans de Martin Truex Jr, homme fort cette saison sur ces pistes de s’imposer et donc de rejoindre Kyle Busch en finale s’il s’agit d’un des sept pilotes encore en lice pour le titre à ne pas être qualifié.

Cette course du Texas sera également la dernière de la saison sur une distance de 500 miles.

Outre Martin Truex Jr, les pilotes de la Joe Gibbs Racing seront également à surveiller, Kyle Busch déjà vainqueur à Martinsville, pourrait en cas de victoire, ouvrir une seconde place qualificative aux points pour la finale, ce qui forcerait ses rivaux à être le plus régulier possible et à prendre un maximum de points de bonus lors des segments.

Agressif à Martinsville, Denny Hamlin sera également à surveiller.

L’épreuve en bref

Nom de la course : AAA Texas 500

Circuit : Texas Motor Speedway (ovale d’un mile et demi)

Distance : 334 tours / 501 miles

Segment 1 : 85 tours / 127,5 miles

Segment 2 : 85 tours / 127,5 miles

Segment 3 : 164 tours / 246 miles

Diffusion : NBCSN, PRN et SiriusXM NASCAR Radio – AB Moteurs pour la France

source: http://www.us-racing.com