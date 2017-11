Le Championnat eSport MotoGP™ prépare sa grande finale

Dorna Sports a convié les 16 meilleurs joueurs à Valence pour la grande finale du Championnat eSport MotoGP™

2017 a marqué un tournant dans l’histoire du MotoGP™ avec l’introduction du Championnat eSport, qui permet aux joueurs de se glisser dans la peau d’un pilote et de goûter aux sensations de la vitesse.

Disponible sur PlayStation® 4 depuis Juillet, ce Championnat comportait six périodes qualificatives de dix jours chacune.

La Grande Finale, qui se tiendra en marge du Grand Prix de Valence, réunira ainsi les 16 meilleurs joueurs vendredi 10 novembre à 17h, pour deux heures de direct retransmises dans plus de 190 pays dans le monde, via les diffuseurs du MotoGP™, le site motogp.com, YouTube, Facebook, Twitch et Twitter.

Certains partenaires du Championnat du Monde MotoGP™ ont également répondu présents à l’appel, en offrant différents prix comme une BMW M240i Coupé au vainqueur, une KTM390, une Samsung Smart TV et une invitation au Red Bull Hanger 7.

Ces cinq jours promettent d’être une expérience inédite pour ces joueurs, qui en plus de s’affronter en personne auront la possibilité d’assister à la grande finale de la saison 2017.

Le Championnat eSport MotoGP™ a déjà suscité l’imagination de millions de fans de moto à travers le monde, avec plus de 17 millions de vues en vidéo et une portée mondiale de plus de 58 millions de personnes.

La Grande Finale se jouera également à l’échelle internationale puisque des joueurs espagnols (6), italiens (5), britanniques (2), néerlandais, sud-africains et allemands s’opposeront lors de l’ultime rendez-vous à Valence.

Durant les six challenges qui ont opposé les prétendants au titre de Champion eSport 2017, plus de 2,5 millions de kilomètres ont été parcourus par les joueurs chassant le tour le plus rapide. Cela ne représente pas moins de 15 000 heures de temps de jeu.

Produit par Milestone, depuis longtemps détenteur de la licence du jeu vidéo officiel MotoGP™17 sur console, les challenges incluaient certains des meilleurs duos pilotes/constructeurs du MotoGP™ actuel.

Au cours de la saison, des Champions du Monde à l’image de Valentino Rossi, Marc Márquez ou encore de Jorge Lorenzo ont participé à la couverture médiatique du Championnat eSport en prodiguant quelques conseils et astuces aux protagonistes. Ils ont aussi joué à MotoGP™17 sur certains des tracés disponibles.

Pau Serracanta, Directeur du Département Commercial, Dorna Sports :

« Nous sommes enchantés et quelque peu surpris par l’incroyable accueil des fans de cette première édition du championnat officiel eSports en MotoGP™. Je suis également ravi que le niveau des participants pendant la saison ait été aussi élevé, lequel donnera lieu à une finale très compétitive.

Aujourd’hui encore, il est difficile de prédire qui sera le Champion du Monde eSport MotoGP™. Nous continuerons sans aucun doute de travailler pour que l’avenir du Championnat du Monde eSport MotoGP™ se poursuive sur la même lancée que cette année. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur tous les supports disponibles : esport.motogp.com

source: MotoGP.com