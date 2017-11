Lauda : la Mercedes de 2018 conviendra mieux à Bottas

La voiture de la prochaine saison conviendra non seulement à Lewis mais également au pilotage de Valtteri

Niki Lauda, le vice-président non exécutif de Mercedes Motorsport, a fait savoir que le développement de la W08 convenait davantage au pilotage de Lewis Hamilton que celui de Valtteri Bottas.

Le triple champion du monde a précisé que le constructeur étoilé rectifierait le tir pour la monoplace de la saison 2018.

« Au départ, la voiture convenait aux deux pilotes. Mais au fil du développement, elle convenait plus au pilotage de Lewis.

Ce qui est arrivé est plus de notre faute que celle de Valtteri. La voiture de la prochaine saison conviendra non seulement à Lewis mais également au pilotage de Valtteri », a déclaré l’Autrichien sur la chaîne finlandaise C More.

source: Autohebdo.fr