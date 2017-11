Wolff : « Cette saison a été la plus dure à gérer »

Toto Wolff savoure une quatrième année victorieuse pour Mercedes

Wolff, le directeur exécutif de Mercedes Motorsport, est revenu sur la saison de son équipe couronnée avec Lewis Hamilton après un duel avec la Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel.

L’écurie étoilée s’est assurée une nouvelle fois les titres Pilotes et Constructeurs après une seconde partie de saison où Lewis Hamilton a fait le trou au Championnat en profitant des contre-performances de la Scuderia Ferrari et de Sebastian Vettel.

« Cette saison a été la plus dure à gérer, a reconnu Toto Wolff. Cela s’explique par le fait que Ferrari a haussé la barre et que Red Bull est venue s’insérer dans la partie. En tant qu’équipe, on veut toujours se retrouver dans une position confortable où le titre se joue entre ses deux pilotes.

Ce n’est jamais facile de gérer la rivalité interne, mais c’est bien plus simple que d’affronter les difficultés auxquelles on a dû faire face cette année. »

Toto Wolff a observé la montée en puissance de Lewis Hamilton. Le Britannique est parvenu à égaler le nombre de titres d’Alain Prost et de Sebastian Vettel après avoir perdu son duel face à son ancien coéquipier Nico Rosberg l’an passé.

« Cela fait cinq ans que je travaille avec Lewis et je ne l’avais encore jamais vu évoluer à un tel niveau, souligne Toto Wolff. Son rythme en course a été spectaculaire. Il comprend les pneus et les capacités de la voiture qui s’est révélée parfois difficile à piloter. Je n’avais encore jamais vu un tel niveau de performance.

Après un moment difficile à Abou Dhabi l’an dernier, nous avons passé une longue soirée dans ma cuisine et il a pu me confier toutes ses frustrations et les problèmes qui avaient émergé ces dernières années. Nous avons tous les deux le sens de la reconnaissance et je crois que c’est ce qui a fait évoluer la relation.

Il est revenu de la trêve hivernale avec un immense état d’esprit. Il est devenu plus fort au fil de l’année. La relation avec Valtteri (Bottas) a également un facteur important. Il y a un grand état d’esprit dans l’équipe. »

Mercedes va pouvoir désormais concentrer ses efforts sur la future Flèche d’Argent de la saison 2019 qui devra corriger les défauts de la W08.

« Nous comptons conserver les caractéristiques de la « diva » en éliminant les points qui nous ont causé des ennuis, a confirmé l’Autrichien. De nombreuses écuries ont eu du mal à comprendre les nouvelles voitures et les pneus, pourquoi ça fonctionnait un jour et pas un autre.

Si l’on regarde les statistiques des qualifications et des courses, la W08 a été la voiture la plus rapide avec le pilote le plus rapide. Mais nous avons des oscillations tout au long de la saison et nous avons vécu des courses où nous étions en souffrance. Nous avons assez bien identifié la cause de cela. Nous devons désormais optimiser le package pour l’an prochain. »

source: autohebdo.fr- Jacques-Armand Dupuis