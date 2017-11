NASCAR: Trois équipes pénalisées après Martinsville

Toutes trois sont en Monster Energy NASCAR Cup Series

Dans son rapport hebdomadaire la NASCAR a indiqué avoir sanctionné trois équipes, à l’issue des courses disputées à Martinsville.

L’équipe n°14 de Clint Bowyer écope d’une pénalité L1 à l’issue de l’inspection d’après-course pour une infraction de l’article 20.18.5.2 du règlement, concernant le package simulant le poids des caméras embarquées. Ce package ne respecte pas les spécifications NASCAR.

En application du paragraphe 12.10, le résultat de la course est annulé, le chef d’équipe Michael Bugarewicz écope de 25 000 dollars d’amende et est suspendu pour la course du Texas. La Stewart-Haas Racing perd dix points au classement des propriétaires, alors que Clint Bowyer en perd autant à celui des pilotes.

La Stewart-Haas Racing n’a pas indiqué vouloir faire appel de la décision infligée par les officiels. Le chef d’équipe de remplacement n’est pas encore connu.

En ce qui concerne Daniel Suárez pour la Joe Gibbs Racing et Ty Dillon pour la Germain Racing, c’est un écrou mal fixé ou absent à l’issue de la course qui est la cause d’une pénalité de sécurité.

Scott Graves, chef d’équipe de Daniel Suárez et Robert Barker, chef d’équipe de Ty Dillon écopent chacun de 10 000 dollars d’amende.

source: http://www.us-racing.com