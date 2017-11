Manor débarque en LM P1 avec Ginetta

Après DragonSpeed

C’est au tour de l’entité formée par Manor et TRS Racing d’annoncer son arrivée dans la catégorie reine de l’Endurance.

A l’occasion d’une conférence de presse organisée en Chine, en amont des 6 Heures de Shanghai, le Manor TRS Racing a officialisé sa venue en LM P1 l’an prochain, confirmant ce que le directeur sportif Graeme Lowdon avait laissé sous entendre dans AUTOhebdo au milieu du mois de septembre (voir Ah n°2132).

« Nous sommes toujours très intéressés par le LM P1, nous avait-il confié. Nous voulons accroître le rôle joué par notre écurie dans l’ingénierie et le design, comme nous le faisions en F1, car cela nous manque. »

Sans surprise, son dévolu s’est porté sur la Ginetta LM P1, qui sera motorisé par Mécachrome. Il se pourrait même que ce soit à Manor que soit confié le développement de l’auto.

« Nous sommes ravis d’arriver en LM P1, souligne John Booth, le team principal. Nous avons découvert ce championnat ces deux dernières saisons et sommes confiants quant au fait que c’est le bon moment passer en LM P1. Nous connaissons les gens de Ginetta depuis plusieurs années et nous pensons qu’en travaillant ensemble, il sera possible de développer une LM P1 compétitive. »

« Je pense que le LM P1 est un magnifique défi, enchaîne Lowdon. Nous pourrons nous appuyer sur l’expérience acquise au cours des années, particulièrement en F1, notamment pour tout ce qui concerne le management, le design, la recherche, les essais et le développement qui sont si importants pour réussir en LM P1. »

Patron de Ginetta Cars, Lawrence Tomlinson se dit « ravi que soit enfin confirmé le fait que TRS Racing et Manor Endurance Racing aient opté pour Ginetta. »

Après DragonSpeed hier, Manor est la deuxième équipe à annoncer son passage dans la catégorie reine de l’Endurance l’an prochain.

source: Autohebdo.fr – Thibaut Villemant