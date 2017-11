ELMS – Albuquerque prolonge avec United Autosports

Filipe Albuquerque aura un programme chargé en 2018

Il continuera à défendre les intérêts de United Autosports en évoluant sur l’une des deux Ligier JS P217 avec Phil Hanson.

En plus de disputer l’intégralité de l’IMSA sur l’une des Cadillac DPi-B.R d’Action Express Racing, le Portugais continuera à défendre les couleurs de United Autosports en ELMS et aux 24 Heures du Mans (sous réserve d’engagement) après avoir fini vice-champion cette année avec la structure de Richard Dean.

Filipe Albuquerque évoluera donc sur l’une des deux Ligier JS P217 aux côtés de Phil Hanson mais ne pourra pas envisager de décrocher le titre en Championnat d’Europe d’endurance puisqu’il manquera la première épreuve de la saison au Paul-Ricard (Var) en avril en raison d’un clash de dates avec l’IMSA.

« Je suis très heureux de continuer avec United Autosports. J’ai trouvé ici une vraie famille, commente Filipe Albuquerque. J’ai été ravi qu’ils me proposent de continuer à travailler avec eux en 2018, surtout avec mon autre programme en IMSA.

Phil Hanson sera fantastique. Il possède déjà de l’expérience en ELMS et il a déjà roulé au Mans. Nous travaillerons de nombreux points en essais afin de le rendre encore plus rapide. »

Filipe Albuquerque sera encore une fois mis à contribution pour entraîner de jeunes recrues. Le Portugais a déjà fait progresser Will Owen et Hugo de Sadeleer cette saison alors qu’ils étaient issus de la Formule Renault Eurocup.

L’équipage est resté en lutte pour le titre face à G-Drive Racing et Dragonspeed jusqu’à la finale à Portimao (Portugal).

« Nos jeunes pilotes et notre équipe ont bénéficié de la présence de Filipe et c’était donc logique de le conserver avec nous pour une seconde saison, ajoute Richard Dean, le copropriétaire et le directeur de United Autosports.

Je suis sûr qu’il travaillera bien avec Phil Hanson même si ce sera un nouveau coéquipier pour lui. Phil profitera des connaissances de Filipe comme Hugo de Sadeleer et Will Owen. »

source: Autohebdo.fr- Jacques-Armand Dupuis