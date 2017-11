NASCAR: Kyle Busch en finale

Martin Truex Jr. y est presque, puis l’incertitude en Monster Energy NASCAR Cup Series 2017

Suite à la victoire de Kyle Busch sur le Martinsville Speedway, il ne reste plus que sept pilotes en lice pour les trois dernières places qualificatives pour la grande finale de la saison 2017 .

En remportant l’épreuve de Martinsville, Kyle Busch a assuré sa place en finale et ce quels que soient ses deux prochains résultats au Texas, puis à Phoenix.

Il est à ce jour le seul pilote dans cette situation, bien qu’en terme de points il occupe la deuxième place derrière Martin Truex Jr, mais durant les playoffs, ce sont les victoires qui priment.

Martin Truex Jr. compte 67 points d’avance sur le premier des pilotes éliminés, Jimmie Johnson. Autrement dit, la victoire n’est pas obligatoire pour le pilote de la Furniture Row Racing, qui pourrait assurer sa place en finale aux points, s’il quitte le Texas avec soixante points d’avance au moins sur le premier éliminé.

Depuis 2014 et l’instauration des trois tours durant les playoffs, ce serait une première d’avoir un pilote qualifié aux points pour la finale et ce avant la dernière course du troisième tour.

Derrière la situation est plus ouverte, même si Brad Keselowski dispose d’un matelas non négligeable de 29 points d’avance, un écart important pour le pilote de la Team Penske, qui voyait en Martinsville son unique chance de gagner pour rejoindre la finale.

Kevin Harvick est pour l’instant le dernier qualifié avec une marge bien plus ténue que le champion 2012, puisqu’il ne compte que trois points d’avance sur Jimmie Johnson. Pire encore, après Martinsville, ils sont quatre à se tenir en huit points, puisque Ryan Blaney est à six longueurs et Denny Hamlin à huit unités.

Seul Chase Elliott à vingt-six points est décroché, mais pour le pilote de la Chevrolet n°24, comme pour tous ses rivaux une victoire et c’est l’assurance de jouer le titre à Homestead. Dans le cas contraire il faudra retenter le coup à Phoenix ou sinon effacer le débours de points pour s’offrir une chance de titre.

source: http://www.us-racing.com