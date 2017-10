Verstappen a eu peur pour son moteur au Mexique

Vainqueur du Grand Prix du Mexique

Max Verstappen (Red Bull) a, malgré une avance confortable, eu quelques sueurs froides dans son cockpit.

L’hécatombe touchant les moteurs Renault tout au long du week-end (abandons de Daniel Ricciardo, Brendon Hartley, Nico Hülkenberg et Carlos Sainz Jr) a inquiété le pilote néerlandais durant la fin de course.

« Pierre (Gasly) roulait sans problème, mais je pouvais voir des explosions de moteur chez de nombreux pilotes, cela m’a rendu nerveux », a-t-il expliqué après l’arrivée.

« J’ai vu que Daniel avait aussi renoncé, suivie de la Toro Rosso, et j’ai pensé « Oh mon Dieu, faîtes que ça ne m’arrive pas ». Nous avons baissé la puissance du moteur de façon notable et tout s’est bien déroulé. »

source: Autohebdo.fr