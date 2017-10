Quinze pilotes invités aux Rookies Tests

De la Formule Renault Eurocup

Comme chaque année, Renault Sport Racing a convié de nombreux talents à prendre la mesure de Formule Renault afin de les aider à évaluer leurs options pour 2018.

Au lendemain du baisser de rideau sur la saison 2017, la Formule Renault Eurocup prépare déjà l’avenir.

Résolument tourné vers la détection et la formation des meilleurs espoirs du sport automobile, Renault Sport Racing invitera demain quinze jeunes pilotes prometteurs au volant d’une Formule Renault pour une journée d’essais sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Au total, trente-six pilotes seront présents sur le tracé catalan.

Les heureux élus disposeront de deux séances de quatre heures durant lesquelles ils pourront accomplir un minimum de 250 kilomètres, sauf problème de force majeure.

À Barcelone, on retrouvera cinq champions de F4 : Jüri Vips (ADAC Formel 4), Jamie Caroline (British F4), Arthur Rougier (Championnat de France F4), Charles Leong, auteur du doublé Chinese F4 – Asian Formula Renault, ainsi que Christian Lundgaard (SMP F4 NEZ et leader de la F4 España), membre de la Renault Sport Academy.

Ils côtoieront certains de leurs adversaires les plus redoutables, à l’image de Felipe Drugovich, Oscar Piastri, Florian Venturi, Pierre-Alexandre Jean, Alexander Smolyar ou encore Victor Martins, champion de France F4 Junior.

Vainqueur en Italian F4 Championship, Lorenzo Colombo a aussi accepté l’invitation, tout comme Frederik Vesti et Christian Rasmussen, deux animateurs du Renault F4 Danish Championship.

Enfin, Daniel Lu sera également présent après avoir remporté la Road To Champion, une initiative visant à aider de jeunes talents chinois, mise en place par Renault Sport Racing, Dongfeng Renault Automotive Company et Formula Racing Development au sein de l’Asian Formula Renault.

L’an passé, Max Fewtrell avait effectué son premier essai en Formule Renault lors des rookies tests organisés à Estoril. Celui qui était alors Champion de British F4 est devenu cette année le meilleur débutant en Formule Renault Eurocup.

Depuis 2013, la dernière génération de Formule Renault a couronné Pierre Gasly, Nyck de Vries, Jack Aitken, Lando Norris et Sacha Fenestraz en Formule Renault Eurocup.

Elle a aussi accompagné Esteban Ocon sur le chemin de la F1, sans oublier Charles Leclerc, George Russell et Harrison Scott sur la route de leurs titres acquis en 2017 en F2, GP3 Series et Euroformula Open.

Pilotes et Équipes

Alexander Smolyar (Tech 1 Racing)

Arthur Rougier (Fortec Motorsports)

Charles Leong (Mark Burdett Motorsport)

Christian Lundgaard (MP Motorsport)

Christian Rasmussen (Mark Burdett Motorsport)

Daniel Lu (AVF by Adrian Valles)

Felipe Drugovich (Arden Motorsport)

Florian Venturi (AVF by Adrian Valles)

Frederik Vesti (Fortec Motorsport)

Jamie Caroline (Tech 1 Racing)

Jüri Vips (Josef Kaufmann Racing)

Lorenzo Colombo (JD Motorsport)

Pierre-Alexandre Jean (JD Motorsport)

Oscar Piastri (Arden Motorsport)

Victor Martins (R-ace GP)

source: Formula Renault Eurocup