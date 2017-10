Sacha Fenestraz remporte la saison 2017

En Formula Renault Eurocup

Les deux dernières courses de la saison sur le Circuit de Barcelona-Catalunya ont vu Sacha Fenestraz et Robert Shwartzman (R-ace GP).

Désormais titré, Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) succède à Lando Norris au palmarès de la Formule Renault Eurocup et rejoindra la Renault Sport Academy.

Chez les rookies, le pensionnaire du Red Bull Junior Team Richard Verschoor (MP Motorsport) a réalisé un triplé ce week-end, mais c’est le pilote de la Renault Sport Academy Max Fewtrell (Tech 1 Racing) qui est sacré meilleur débutant.

Samedi après-midi, Robert Shwartzman et Sacha Fenestraz signaient chacun une pole position et se partageaient les premières lignes devant leurs principaux rivaux.

Ce matin, Robert Shwartzman conservait la tête devant Sacha Fenestraz. Derrière, le contact entre Max Defourny (R-ace GP) et Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) entraînait une réaction en chaîne éliminant treize concurrents.

Après un drapeau rouge, la course reprenait sous le régime de la voiture de sécurité. À la relance, Sacha Fenestraz tentait sans succès de prendre l’avantage sur Robert Shwartzman avant la neutralisation provoquée par l’accrochage entre Neil Verhagen (MP Motorsport) et Raúl Guzmán (R-ace GP).

Progressivement, le pilote de la Ferrari Driver Academy s’échappait pour signer sa sixième victoire de la saison face à Sacha Fenestraz, dont le résultat scellait le titre. Comme la veille, Richard Verschoor s’imposait chez les rookies, mais il obtenait cette fois son premier podium en devançant deux pilotes de la Renault Sport Academy, Max Fewtrell (Tech 1 Racing) et Jarno Opmeer (MP Motorsport), ainsi que Will Palmer (R-ace GP).

En dépassant Alexander Vartanyan (JD Motorsport) et Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) en fin de course, Daniel Ticktum (Arden Motorsport) restait en lice pour la couronne chez les rookies. Dixième, le wild-card Logan Sargeant (R-ace GP) laissait le dernier point en jeu à

Alex Peroni (Fortec Motorsports).

L’après-midi, Sacha Fenestraz résistait aux attaques de Robert Shwartzman dès l’extinction des feux. Les deux hommes devançaient Max Defourny, Will Palmer et Richard Verschoor, qui prenait l’avantage sur Max Fewtrell.

Après une intervention de la voiture de sécurité provoquée par Ghislain Cordeel (Arden Motorsport) et Presley Martono (Mark Burdett Motorsport), les positions de tête restaient les mêmes.

Contrôlant son rival jusqu’à l’arrivée, Sacha Fenestraz remportait son septième succès de la saison devant les R-ace GP de Robert Shwartzman, Max Defourny et Will Palmer. Malgré une dernière tentative de Max Fewtrell, Richard Verschoor s’imposait à nouveau chez les rookies.

Gabriel Aubry en avait également profité pour dépasser son équipier, sacré meilleur rookie de l’année à l’issue de la course. Alex Peroni, Jarno Opmeer et Alexey Korneev (Fortec Motorsports) complétaient le top dix.

Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) :

« Je tiens tout d’abord à remercier l’équipe pour son travail incroyable tout au long de l’année. C’est fantastique de finir sur une victoire, comme l’an dernier. Même si Robert a été très rapide ce week-end, j’ai réussi à lui résister cet après-midi.

Ce titre est la récompense d’énormes efforts et sacrifices, mais j’ai pris énormément de plaisir en piste. Notre régularité sur la saison a payé et nous avons su être performants quand il le fallait. Je suis sur un petit nuage à l’idée de rejoindre la Renault Sport Academy ! »

Robert Shwartzman (R-ace GP) :

« Je crois que c’est la première fois que je remporte deux courses dans le même week-end ! Celle de ce matin était un peu plus dure que celle d’hier, mais c’était une belle bataille avec Sacha. J’ai dû défendre et faire face aux neutralisations avant de creuser progressivement le trou.

Cet après-midi, c’était à moi de trouver l’ouverture. J’ai tout donné, sans succès ! C’est dommage que la saison soit passée si vite. Un grand merci à R-ace GP, SMP Racing, la Ferrari Driver Academy et à Renault Sport pour tout ce que j’ai pu apprendre cette année à leurs côtés. »

Richard Verschoor (MP Motorsport) :

« C’est de loin mon meilleur meeting de la saison. Je m’en réjouis et même si ces résultats arrivent un peu tard, mieux vaut tard que jamais ! Nous avons travaillé dur sans jamais baisser les bras pour y parvenir. Ce week-end, le rythme était bon et j’ai su éviter les pièges.

J’ai pu attaquer Sacha ce matin et résister à Fewtrell cet après-midi. Désormais, j’espère revenir pour une deuxième saison en Formule Renault Eurocup. »

Max Fewtrell (Tech 1 Racing) :

« Ce sacre chez les rookies est clairement un bonus. Bien sûr, ce n’est pas le titre auquel tous les pilotes aspirent, mais le remporter souligne nos performances pour cette première saison en Formule Renault Eurocup. Le plateau était composé de pilotes incroyables et j’ai tout de même pu signer ma première victoire et me battre pour des podiums. J’espère pouvoir mettre cela à profit l’an prochain pour viser le titre. »

Pilotes Points

1. Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 367,5

2. Will Palmer (R-ace GP) 298

3. Robert Shwartzman (R-ace GP) 285

4. Max Defourny (R-ace GP) 255

5. Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) 232

6. Max Fewtrell (Tech 1 Racing) 164

source: Formule Renault Eurocup