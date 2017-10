Olivier Panis tire le bilan de la saison ELMS 2017

Le bilan de l’équipe Panis-Barthez Compétition

A Portimao, le drapeau à damiers est tombé pour la dernière fois de la saison 2017 de l’European Le Mans Series.

La Ligier JS P217 #23 de l’équipage Berthon/ Barthez/Buret a brillé sur le circuit samedi en s’octroyant la pole position par Nathanaël Berhon en qualification et les 3 co-équipiers ont démontré une belle vitesse de pointe lors de la course qu’ils terminent 6èmes.

Fin moins heureuse pour le trio Gachet/Debard/Bean avec la Ligier JS P3 #16 qui a dû abandonner en début d’épreuve suite à la casse de la chaîne de transmission, Simon Gachet s’était pourtant illustré la veille en signant le 3ème temps dans la catégorie LMP3 en qualification.

L’écurie repart avec la 7ème place au classement général en LMP2 avec le meilleur Bronze en tests en la personne de Fabien Barthez et à la 12ème place en LMP3.

L’heure est au bilan pour le team-principal Olivier Panis, qui boucle sa 2ème saison aux commandes de Panis-Barthez Compétition.

L’équipe n’a eu de cesse de progresser en LMP2 au fur et à mesure de l’année , quel est votre sentiment sur cette 2ème saison écoulée en ELMS ?

Olivier Panis :

» C’est une satisfaction pour nous d’être rentrés dans les points à chaque course en LMP2 et de voir le travail récompensé de plus en plus au fil de la saison. En signant la 4ème place au Castellet et en décrochant la pole à Portimao, la seule faite par une Ligier cette saison, nous avons prouvé notre potentiel.

L’équipe et les pilotes ont appris à tirer le maximum de cette nouvelle Ligier JS P217. Mais par dessus tout, la collaboration avec Michelin a été extrêmement constructive et notre choix de partenariat avec eux a été une véritable réussite.

Je n’ai jamais douté des pneumatiques et je les remercie vivement de leur implication à nos côtés. Nous allons faire le point avec les ingénieurs mais notre envie de continuer avec Michelin est évidente.

Notre lien avec eux est très fort pour preuve, nous allons travailler ensemble au développement 2018 dans quelques jours sur le circuit de Motorland. »

Votre équipage en LMP2 a vu Nathanaël Berthon, rejoindre Fabien Barthez et Timothé Buret cette saison, quel regard portez-vous sur ce trio à l’issue de cette saison en ELMS ?

» Ce fût un équipage très homogène où chacun a su jouer son rôle. Fabien a démontré, cette saison encore, qu’il était un Pilote Bronze de très haut vol, sur 5 séances de « test Bronze » il a signé le meilleur temps à 3 reprises.

En course, il est toujours constant, appliqué et en dehors de la piste il instruit aux plus jeunes le sens de la cohésion.

Nathanaël a réussi à s’intégrer à l’équipage rapidement et a été très performant pour transmettre les bonnes informations au staff technique. Il a su évoluer à nos côtés et sa pole à Portimao est significative de son travail en collaboration avec l’équipe et Michelin.

De son côté Timothé, rookie l’an passé, a continué à prouver cette saison son potentiel grandissant et a mérité la confiance que nous avons en lui et corrobore ainsi notre envie de voir « grandir » des jeunes au sein de notre écurie. »

En LMP3, vous avez eu des hauts et des bas, quel est votre analyse pour 2017 ?

« Notre place au classement général n’est pas représentative du niveau de l’équipage et du travail de l’équipe. Nous avons connu plusieurs abandons du fait de problèmes mécaniques et je suis déçu pour eux.

Simon Gachet est un jeune avec beaucoup de talent, il a prouvé à plusieurs reprises qu’il pouvait être aux avants-postes.

Eric Debard est un « bronze » en perpétuelle évolution avec une grande capacité de compréhension des circuits et notre rookie américain Theo Bean , qui découvrait non seulement le monde de l’Endurance mais aussi tous les circuits, a très vite été dans le coup et a montré régulièrement de très belles choses en piste . »

Quel est le programme prévu pour 2018 ?

« En attendant 2018, je tiens à remercier chacun des membres de Panis-Barthez Compétition pour son implication tout au long de l’année 2017. Et un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien et la confiance qu’ils nous ont tous renouvelés.

Pour la saison prochaine, rien à ce jour, n’est officiellement arrêté. Nous étudions différentes possibilités et programmes, même si l’endurance en LMP2 reste notre objectif privilégié en ELMS et aux 24 Heures du Mans.

Nous sommes également dans l’expectative de connaître les éventuelles décisions prises concernant la classification des pilotes car il est en effet impossible de figurer en haut du tableau avec des pilotes Bronze.

Imposer un pilote bronze dans chaque équipage, appliquer une pénalité de temps ou créer un championnat dit « pro-am » sont des alternatives qui permettraient une équité sportive et motiveraient certaines équipes à continuer à s’engager. »

source: Panis-Barthez Compétition