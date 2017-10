Ogier : « La saison WRC la plus dure de ma carrière »

Sébastien Ogier a confié que son cinquième titre mondial avait été le plus dur à acquérir dans sa carrière

Ogier et son copilote Julien Ingrassia ont décroché un cinquième titre mondial consécutif à l’issue du Wales Rally GB.

Il a complété le podium derrière Elfyn Evans (M-Sport) et Thierry Neuville (Hyundai) tandis que M-Sport a décroché son troisième sacre Constructeurs, son premier depuis dix ans.

Le quintuple champion du monde n’était pas peu fier d’avoir décroché ce titre au sein d’une équipe privée face à trois constructeurs, le tout alors qu’il reste encore le Rallye d’Australie à disputer le week-end du 19 novembre. Le Français a obtenu ses quatre premiers sacres avec Volkswagen.

« Je peux dire sans aucun doute que ce fut la saison WRC la plus dure de ma carrière. C’est une bonne chose pour la discipline, a confié Sébastien Ogier en conférence de presse.

Thierry disait plus tôt que c’était bien de voir tant de vainqueurs différents et que chaque équipe ait au moins remporté deux épreuves. Ces nouvelles WRC sont également sensationnelles à piloter. J’ai dû me battre avec ardeur, peut-être plus que par le passé. »

Sébastien Ogier n’a pas pu cacher son émotion sur la ligne d’arrivée du Wales Rally GB, répondant aux interviews les larmes aux yeux.

« On ne peut pas contrôler les émotions. Ce furent les plus belles de ma carrière. Seule la naissance de mon fils a été encore plus fort, a expliqué Sébastien Ogier. Nous avons remporté ce défi pris en début d’année.

Malcolm (Wilson, le propriétaire de M-Sport) et son équipe n’ont encore jamais vécu ça mais ils le méritent tous avec ce qu’ils ont réussi à faire avec un budget moins conséquent que les constructeurs. »

Découvrez l’analyse du Wales Rally GB réalisée par nos envoyés spéciaux dans le n°2138 d’AUTOhebdo, disponible dès lundi soir en version numérique sur toutes les plates-formes, et dès mercredi en kiosques.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis