Dovizioso retarde l’échéance de la course au titre à Sepang

Andrea Dovizioso s’est imposé pour la sixième fois de la saison en Malaisie devant Lorenzo, Zarco et Márquez

Malgré l’arrêt de la pluie, la course fut logiquement déclarée « wet »

Contrairement à leurs homologues Moto2™ et Moto3™, les pilotes MotoGP™ se sont eux donnés rendez-vous sur une piste détrempée sur la grille du Grand Prix Shell de Malaisie.

Qualifié en pole position, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) élargissait la trajectoire au premier freinage et permettait à Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) de prendre l’avantage.

Le Français creusait rapidement l’écart puisqu’il comptait déjà près de deux secondes au premier passage.

Il devançait alors Jorge Lorenzo (Ducati Team) et Marc Márquez (Repsol Honda Team). Andrea Dovizioso (Ducati Team) pointait au quatrième rang devant Dani Pedrosa, Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing) et Álex Rins (Team Suzuki Ecstar).

Aux commandes, Zarco réussissait à maintenir une avance confortable sur Lorenzo. Márquez, plus rapide sur les premiers secteurs du tracé malaisien, se voyait pour sa part légèrement distancé par le Majorquin. Alors que Dovizioso se montrait de plus en plus insistant, il prenait l’avantage au quatrième passage pour se lancer à la poursuite de Lorenzo.

Après cinq boucles, l’écart entre Zarco et Lorenzo n’était plus que d’une seconde. L’Espagnol, traditionnellement peu à l’aise dans ces conditions, mettait les bouchées doubles pour réduire son retard sur le pilote tricolore. Défait de son adversaire pour le titre, Dovizioso est de son côté arrivé à revenir dans le sillage de son coéquipier.

Chaussé du soft à l’arrière, Zarco devait s’incliner face aux deux représentants Ducati peu avant la mi-course. Malgré ses efforts, il était rapidement décroché, mais il comptait néanmoins plus de 1.5 seconde sur Márquez.

Dans cette configuration, le Catalan aurait mathématiquement décroché la couronne mondiale, mais Dovizioso était loin d’avoir dit son dernier mot. À sept boucles du drapeau à damier, il enregistrait le tour le plus rapide. Pendant ce temps, Lorenzo recevait un signal au tableau de bord lui indiquant de changer de cartographie.

À cinq tours de l’arrivée, Lorenzo manquait de chuter au dernier virage ; une erreur qui permettait à Dovizioso de s’installer aux commandes et de garder ses chances dans la lutte pour le titre. L’Italien produisait ensuite l’effort pour filer tout droit vers son sixième succès de l’année devant Lorenzo. Zarco confirmait son excellent week-end en se hissant sur la troisième marche du podium.

Quatrième, Márquez se rendra à Valence avec 21 longueurs d’avance sur Dovizioso.

Après un début de course discret, Pedrosa se voyait finalement crédité de la cinquième position devant Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing). Victime d’un problème technique au tour de reconnaissance, le Transalpin fut contraint de prendre le départ depuis la dernière place sur la grille.

Il devançait Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Jack Miller (EG 0,0 Marc VDS) et Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP). Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) offrait pour sa part un nouveau Top 10 à KTM.

Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) achevait l’épreuve en 11e position devant Scott Redding (Octo Pramac Racing), Héctor Barberá (Reale Avintia Racing) et Cal Crutclow (LCR Honda).

Après de premiers tours fulgurants, Loris Baz (Reale Avintia Racing), qui occupait la neuvième place, se faisait piéger.

Conditions météo:

Conditions de piste: Dry – Air: 25º| Humidité: 89%| Sol: 33º

Records:

Temps de la pole: Dani PEDROSA 1’59.212 167.3 Km/h Meilleur tour en course: Lap: 13 Andrea DOVIZIOSO 2’13.084 149.9 Km/h Record du meilleur tour en course: 2015 Jorge LORENZO 2’00.606 165.4 Km/h Meilleur tour du circuit: 2015 Dani PEDROSA 1’59.053 167.6 Km/h

source: MotoGP.com