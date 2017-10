Robert Shwartzman s’impose à Barcelone

Will Palmer repousse l’échéance

Déjà le plus rapide vendredi, Robert Shwartzman (R-ace GP) a poursuivi sur sa lancée en signant la pole position et en remportant la première course de Formule Renault Eurocup sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Le Russe de la Ferrari Driver Academy a devancé Will Palmer (R-ace GP) et Gabriel Aubry (Tech 1 Racing). Le pilote du Red Bull Junior Team Richard Verschoor (MP Motorsport) s’est offert son premier succès chez les rookies, où trois pilotes sont encore en lice pour la couronne.

Demain, Will Palmer devra l’emporter par deux fois pour ravir le titre à Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) qui s’élancera devant lui.

Ce matin, le début de la première séance de qualification était animé par des outsiders avant que Max Defourny (R-ace GP) ne prenne les commandes et que Sacha Fenestraz ne lance le sprint final.

Le leader du classement général était ensuite délogé par Robert Shwartzman et Will Palmer. Auteur d’un tour en 1’41’’974, le Russe s’offrait sa sixième pole position de la saison en battant le temps de référence du circuit établi par Charles Leclerc en 2014.

Robert Shwartzman conservait les commandes au départ. Derrière, Gabriel Aubry s’intercalait entre Will Palmer et Sacha Fenestraz tandis que Max Fewtrell restait cinquième avant d’abandonner pour la première fois de l’année en raison d’une crevaison.

Gérant son avance en tête, Robert Shwartzman signait sa cinquième victoire de la saison devant Will Palmer, Gabriel Aubry et Sacha Fenestraz. Parti dixième, le rookie Richard Verschoor arrachait la cinquième place en dépassant Max Defourny dans le dernier tour.

Septième, Neil Verhagen (MP Motorsport) devançait les wild-cards Logan Sargeant (R-ace GP) et Charles Milesi (R-ace GP).

Après la pénalité infligée à Raúl Guzmán (R-ace GP) suite à un accrochage et la disqualification de Thomas Randle (AVF by Adrián Vallés), qui n’avait pas la quantité d’essence requise à l’arrivée, Alexander Vartanyan (JD Motorsport), Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés) et Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) s’offraient les derniers points en jeu.

La journée se concluait par la dernière séance de qualifications de l’année. À nouveau, Robert Shwartzman se montrait le plus rapide en 1’42’’524. Dimanche matin, le Russe s’élancera devant Sacha Fenestraz, Max Defourny, Gabriel Aubry et Richard Verschoor. Will

Palmer ne sera que huitième derrière Max Fewtrell, le mieux placé des trois débutants jouant encore le titre rookies.

Déterminée selon les deuxièmes meilleurs temps de chaque pilote, la grille de départ de la dernière course de l’année verra Sacha Fenestraz s’installer en pole position dimanche après-midi.

Égalant le record de neuf poles en une saison détenu par Scott Speed depuis 2004, le Français s’élancera devant Robert Shwartzman, Max Defourny, Will Palmer et Max Fewtrell.

Robert Shwartzman (R-ace GP) :

« Il n’y a rien de mieux qu’une victoire pour célébrer mon entrée dans la Ferrari Driver Academy ! Je craignais que cela puisse affecter ma concentration, donc je suis vraiment fier de ce succès. Jusqu’ici, la voiture a été incroyablement bonne. J’en étais même surpris en course malgré la dégradation des pneus. Je remercie l’équipe pour son excellent travail et nous allons tout faire pour réaliser le triplé ce week-end ! »

Will Palmer (R-ace GP) :

« Dans ma situation, c’est difficile de dire avec confiance que je vais arracher le titre. Néanmoins, nous avions un rythme solide hier et il l’a encore été aujourd’hui. En Q1, j’étais proche de Robert, mais j’aurais pu faire un meilleur tour. Les qualifications de l’après-midi étaient intéressantes. J’espérais signer les deux dernières pole positions en jeu, mais il en a été autrement ! »

Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) :

« J’ai réalisé un excellent départ pour rattraper Sacha. J’avais un bon rythme en début de course, mais les pneumatiques souffrent vraiment lorsque l’on suit une autre voiture. J’ai préféré gérer cet aspect, sinon mes pneus seraient morts en quatre tours !

Cette troisième place ne correspond toutefois pas à nos attentes puisque nous devons gagner pour remonter au championnat. Seule la victoire demain nous contentera ! »

Richard Verschoor (MP Motorsport) :

« Après avoir perdu ma première victoire chez les rookies à Monaco en raison d’une pénalité, cette fois est enfin la bonne ! Dès les essais, le week-end avait mieux commencé que prévu, mais j’aurais pu faire mieux en Q1. Avec mon expérience en F4, je savais que la dégradation des pneus serait assez prononcée sur ce circuit. Grâce à cela et un bon rythme de course, j’ai pu revenir sur les leaders du classement général et dépasser Max. »

Pilotes Points

1. Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 324,5

2. Will Palmer (R-ace GP) 278

3. Robert Shwartzman (R-ace GP) 242

4. Max Defourny (R-ace GP) 24

05. Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) 224

