Vettel veut voir Arrivabene rester aux commandes

Sebastian Vettel a soutenu Maurizio Arrivabene pour qu’il reste le Team Principal de la Scuderia Ferrari

Si la Scuderia Ferrari s’est bien battue face à Mercedes dans la première partie de saison, la seconde partie a mal tourné pour Ferrari qui a accumulé les problèmes mécaniques et les erreurs.

Mercedes a déjà décroché le titre Constructeurs tandis que Lewis Hamilton pourrait s’assurer du sacre dès ce week-end au GP du Mexique.

Malgré la déception de Sebastian Vettel, qui ne s’est plus imposé depuis le GP de Hongrie en juillet dernier, il a publiquement affiché son soutien à Maurizio Arrivabene en conférence de presse à Mexico pour qu’il reste aux commandes de la Scuderia Ferrari.

« Quelles sont ses forces ? Il suffit de regarder les résultats. Regardez où était Ferrari en 2014 et elle était, désolé de le dire, en mauvaise forme. Le moral était dans les chaussettes et je pense que c’est lui qui a fait le plus pour redresser la barre. Il a changé certaines choses qui étaient en place depuis peut-être 20 ans. Il a apporté une manière innovante de penser et je pense que c’est l’homme de la situation. C’est un leader fort, très respecté par tout le personnel », a déclaré Sebastian Vettel.

L’Allemand a également affiché sa confiance en l’avenir de la Scuderia Ferrari.

« Ça aurait pu être un peu différent cette année, surtout à la fin, mais ce genre de choses arrivent. Nous sommes toujours en évolution. Les attentes sont toujours élevées. Si on termine à la deuxième place, on veut gagner l’année suivante. Les choses avancent en tout cas dans le bon sens », a ajouté Sebastian Vettel.